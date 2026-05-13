Koalition ebnet Weg für Neuwahlen

Die Regierungskoalition in Israel hat einen Antrag auf Auflösung des Parlaments gestellt und damit den Weg für vorgezogene Neuwahlen geebnet.

"Die 25. Knesset wird vor Ablauf ihrer Amtszeit aufgelöst", erklärte die Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanyahu am Mittwoch.

Israelischen Medienberichten zufolge könnte der Gesetzesentwurf am 20. Mai zur Abstimmung gebracht werden.