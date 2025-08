Diese kroatische Party-Insel führt Musikverbot ein: Das steckt dahinter

Auf TikTok tauchen plötzlich immer mehr ungewöhnliche Partyvideos von einer beliebten kroatischen Insel auf. Menschen tanzen – doch es ist mucksmäuschenstill. Was steckt hinter dem mysteriösen Trend? Und warum feiern plötzlich alle mit Kopfhörern?

Wer schon mal auf der kroatischen Insel Hvar Urlaub gemacht hat, weiß: Hier ist nicht nur das Meer türkis, sondern auch die Nächte ziemlich lang. Die Insel ist bekannt für ihre Beachclubs, Open-Air-Partys und das bunte Nachtleben – ein echter Hotspot für feierfreudige Urlauber:innen aus aller Welt.

In aktuellen TikTok-Videos sieht man zwar nach wie vor feiernde Menschen unter freiem Himmel – nur dass diese plötzlich alle Kopfhörer tragen. Ja, richtig gelesen: Kopfhörer! Statt lauter Bässe dröhnt auf den Straßen... nichts. Absolute Ruhe. Willkommen auf der stillsten Party Europas – der Silent Disco auf Hvar.

Warum jetzt das Musikverbot?

Was nach einem TikTok-Trend klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Die Stadt will dem zunehmenden Lärmproblem den Kampf ansagen. Denn obwohl der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, stößt der Partyrummel bei vielen Anwohner:innen auf wenig Begeisterung. Steigende Preise, überfüllte Straßen und vor allem: ohrenbetäubender Lärm bis tief in die Nacht – all das belastet den Alltag der Einheimischen zunehmend.

© Getty Images

In einer außerordentlichen Stadtratssitzung hat die Stadtregierung bereits im letzten Jahr Maßnahmen beschlossen, um genau das zu ändern. Unter anderem sollen regelmäßige Dezibelmessungen durchgeführt werden, um Lärmbelästigung besser zu kontrollieren. Ziel ist klar: Hvar soll sich vom Image der Partyinsel lösen und wieder ein Ort für Erholung und Genuss werden – nicht nur für Tourist:innen, sondern auch für die Menschen, die hier leben.

Kopfhörer statt Lautsprecher – so feiert Hvar jetzt

Dass Clubs und Veranstalter auf die sogenannte Silent Disco setzen, ist also kein brandneues Phänomen. Schon im Sommer 2024 wurde das Konzept eingeführt – als kreative Reaktion auf die strengeren Lärmschutzregeln. Doch da jetzt die Urlaubssaison 2025 wieder voll angelaufen ist, erlebt die Idee ein virales Comeback: Auf TikTok und Co. werden aktuell wieder vermehrt Clips ausgespielt, in denen feiernde Tourist:innen mit leuchtenden Funkkopfhörern durch die Nacht tanzen – umgeben von fast völliger Stille. Wer keine Kopfhörer trägt, hört nichts außer das leise Mitsingen und rhythmische Tanzen der anderen.

Zwischen Kopfschütteln und Begeisterung

Die Reaktionen? Die fallen gemischt aus. Manche Urlauber:innen finden es schade, dass die legendäre Partystimmung leiser geworden ist. Andere wiederum feiern das neue Konzept: „Erfrischend anders“, „Lustiger als gedacht“ oder „Endlich kein Brummschädel am nächsten Morgen“ – so liest man es in den Kommentaren unter den TikTok-Clips.

Ob sich der Wandel langfristig durchsetzt, bleibt abzuwarten. Fest steht aber: Hvar wagt einen Schritt, den andere Urlaubsorte vielleicht noch scheuen. Die Insel versucht, Tourismus und Lebensqualität unter einen Hut zu bringen