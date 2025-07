Nicht Ibiza! Das sind die echten Party-Hochburgen Europas laut Time Out

Ibiza? Klar, kennt man. Aber laut einer neuen Umfrage liegt das beste Nachtleben Europas ganz woanders. Welche Städte jetzt zu den aufregendsten Party-Hochburgen zählen – und was sie besser machen als die Insel mit den Sonnenuntergängen – lesen Sie hier.

Wenn man an legendäre Partynächte denkt, kommt vielen sofort Ibiza in den Sinn: schillernde Sonnenuntergänge, Beats bis zum Morgengrauen und DJ-Sets, die fast schon religiösen Status haben. Klar, Ibiza hat das Partyleben geprägt wie kaum ein anderer Ort – aber wer glaubt, dass auf der Baleareninsel immer noch die wildesten Nächte Europas gefeiert werden, irrt.

Denn laut einer aktuellen Umfrage des Online-Magazins „Time Out“, das weltweit Tausende Menschen zu ihrem Nightlife-Erlebnis befragt hat, liegt die wahre Partymacht mittlerweile ganz woanders.

1. Madrid, Spanien – ¡La fiesta nunca termina!

Ausgerechnet die spanische Hauptstadt löst Berlin als Party-Königin Europas ab. Madrid wurde von 83 % der Einheimischen als „fantastisch“ in Sachen Nachtleben bewertet – und das will was heißen. Ob neue Geheimtipps wie die Bar Devil’s Cut, queere Kult-Locations wie Rick’s, oder Dauerbrenner-Clubs wie Fabrik und Ochoymedio: Hier tanzt man bis die Sonne aufgeht – oder gleich weiter.

© Getty Images

Zugegeben: günstig ist’s nicht, aber wer sich durch die Nacht schlägt, bekommt laut „Time Out“ auch einiges dafür geboten.

2. Paris, Frankreich – Teuer, aber très chic

Paris zeigt sich nicht nur tagsüber als Stadt der Liebe, sondern auch nachts als Stadt der Beats. Vor allem im Nordosten gibt’s mittlerweile mehr Clubs als Baguettes – und laut Umfrage sind 80 % der Pariser:innen überzeugt: Jeder Euro fürs Ausgehen lohnt sich.

© Getty Images

Wer auf durchgestylte Bars, elektronische Sounds und ein bisschen Extravaganz steht, ist hier goldrichtig.

3. Berlin, Deutschland – Und immer noch ein Klassiker

Klar, Berlin darf in keiner Party-Rangliste fehlen. Auch wenn der Clubsterben-Frust real ist, bleibt die Hauptstadt ein Mekka für Nachtschwärmer:innen. Ob legendäre Institutionen oder neue Underground-Locations – Berlin lebt von seiner Vielfalt, seiner Techno-Identität und davon, dass hier auch Montagmorgens noch getanzt wird.

© Getty Images

„Time Out“ hebt besonders die queere Szene, die kreativen Raves und das niemals endende Angebot hervor – Party rund um die Uhr ist hier kein Mythos, sondern Alltag.

Die 20 weltweit besten Städte für Nachtleben

Las Vegas, USA Madrid, Spanien Paris, Frankreich Shanghai, China Berlin, Deutschland Melbourne, Australien Brighton, Vereinigtes Königreich Mexiko-Stadt, Mexiko Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Mumbai, Indien Kapstadt, Südafrika Warschau, Polen Bangkok, Thailand Lagos, Nigeria Kairo, Ägypten Riad, Saudi-Arabien Amsterdam, Niederlande Medellín, Kolumbien Marrakesch, Marokko Athen, Griechenland

Natürlich hat Ibiza immer noch seinen Reiz – keine Frage. Aber wer denkt, die legendärsten Partynächte Europas steigen nur auf der Insel, hat was verpasst. Die neuen (und alten) Nightlife-Stars heißen Madrid, Paris und Berlin.

Also: Tanzschuhe an, Freunde einpacken – und auf zur nächsten Partynacht. Nur bitte nicht vergessen: Das Nachtleben lebt nicht nur von Beats und Drinks, sondern auch vom Respekt gegenüber anderen Feiernden und der Stadt, die Sie gerade zum Beben bringen.