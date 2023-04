Winende Frau führte Polizei zu Wohnung von Waffen-Narr

Wegen einer weinenden Frau wurde die Polizei am Donnerstag zu einer Wohnung in Wien-Neubau gerufen. Dort entdeckten die Einsatzkräfte eine riesige Waffen-Sammlung.

Als die Beamten bei der Wohnung eintrafen, verhielt sich die weinende Frau vorerst unkooperativ und wollte die Polizisten nicht in die Wohnung lassen. Sie gab auch einen falschen Namen an. Als die Einsatzkräfte schließlich die Wohnung der weinenden Frau betreten konnten, fanden sie eine riesige Waffen-Sammlung vor. Zahlreiche Messer, Säbel, Schwerter und ein Luftdruckgewehr sowie ein mutmaßlich vollautomatisches Gewehr wurden von den Polizisten sichergestellt.

Die Frau gab an, dass all diese Waffen von ihrem Freund stammen würden und dieser sie rechtmäßig besitze. Als kurze Zeit später der 24-Jährige in die Wohnung kam, stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein behördliches Waffenverbot besteht. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.