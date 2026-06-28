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Feier von Enkelin

Nach Spitalaufenthalt: Neue Fotos von Altkönigin Margrethe

Ältere Frau mit Brille und rot kariertem Blazer applaudiert sitzend auf einem Stuhl.
© EPA
Nach ihrem Krankenhausaufenthalt feierte die Altkönigin Margrethe (86) einen riesigen Meilenstein ihrer Enkelin. Denn Prinzessin Isabella hat ihre Matura geschafft.
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Prinzessin Isabella (19), Tochter von König Frederik X (58) und Königin Mary (54), hat derzeit allen Grund zur Freude. Sie hat ihren Schulabschluss erfolgreich abgeschlossen. In Dänemark erhalten die Schüler traditionell eine weiße Studentenmütze, wenn sie ihre Matura bestanden haben.

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Wie nun Isabella auf Instagram gepostet hat, war bei den Feierlichkeiten auch ihre Großmutter Margrethe mit dabei. Auf einem Foto ist die Maturantin mit der Altkönigin zu sehen. Damit präsentiert sich die ehemalige Monarchin erneut der Öffentlichkeit, nachdem sie sich zuletzt wegen gesundheitlicher Probleme infolge eines Sturzes in einer Klinik aufhalten musste.

"Ich bin total glücklich"

Laut dem ARD-Magazin "Brisant" war Isabella nach ihrer bestandenen Prüfung erleichtert und zufrieden. Sie sagte: "Ich bin total glücklich darüber, wie die Prüfungen gelaufen sind. Einfach total glücklich und stolz auf mich."

Den jetzigen Sommer möchte die Prinzessin richtig genießen, bevor im August ein neuer Lebensabschnitt anfängt. In einer Stellungnahme verriet sie: "Ich werde den Sommeranfang damit verbringen, richtig Spaß zu haben und mit meinen Freunden eine tolle Zeit zu verbringen – darauf freue ich mich schon sehr."

Nach ihrer erfolgreichen Matura möchte Isabella, anders als ihr älterer Bruder Kronprinz Christian (20), direkt ihren freiwilligen Wehrdienst antreten.

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