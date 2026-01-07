Crystal Palace holte 0:0 gegen Aston Villa - ManCity patzte

Crystal Palace ist auch am Mittwoch die Rückkehr auf die Siegerstraße nicht geglückt.

Die Mannschaft des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner erkämpfte im Heimspiel der 21. Fußball-Premier-League-Runde zu Hause zwar ein achtbares 0:0 gegen Aston Villa, ist dadurch aber schon acht Pflichtspiele ohne Erfolg. In der Liga gab es zuletzt sechsmal keine drei Punkte. Einen Rückschlag im Titelrennen setzte es für Manchester City mit einem 1:1 gegen Brighton & Hove Albion.

Chelsea verlor im letzten Spiel unter Interimstrainer Calum McFarlane - der am Dienstag präsentierte Neo-Coach Liam Rosenior war noch nicht verantwortlich auf der Bank - bei Fulham mit 1:2. Chelseas Marc Cucurella hatte wegen Torraubs beim Stand von 0:0 schon in der 22. Minute die Rote Karte gesehen. Die Londoner fielen hinter Brentford, Newcastle United und Manchester United auf Rang acht zurück. ManUnited musste sich in der ersten Partie nach dem Ende der Amtszeit von Ruben Amorim unter Interimscoach Darren Fletcher mit einem 2:2 beim Vorletzten Burnley begnügen. Dem Ex-Salzburger Benjamin Sesko gelang ein Doppelpack. Tottenham kassierte ohne den nicht eingesetzten ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso bei Bournemouth eine 2:3-Niederlage.

Aston Villa traf die Stange

Der Liga-13. Crystal Palace kam im Londoner Selhurst Park in der zweiten Hälfte mehrmals gefährlich zum Abschluss, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. In der Schlussphase allerdings drängten die Gäste auf den Siegestreffer, sie hatten bei einem Stangenkopfball von Ollie Watkins (84.) und einer vergebenen Topchance von Morgan Rogers (89.) auch Pech. Aston Villa hatte zuvor neun von zehn Ligaspielen gewonnen. Der Punkteverlust war für die Truppe von Coach Unai Emery, die am 29. Jänner zum Abschluss der Europa-League-Ligaphase Red Bull Salzburg empfängt, im Titelrennen enttäuschend.

ManCity ging durch einen verwandelten Elfmeter von Erling Haaland, der im 21. Ligaspiel zum 20. Mal traf, plangemäß in Front. Kaoru Mitoma (60.) sorgte mit dem Ausgleich aber noch dafür, dass die "Citizens" zum dritten Mal in Folge mit einem Remis leben mussten. Der Rückstand auf Tabellenführer Arsenal konnte so wie von Aston Villa nur marginal auf fünf Zähler verringert werden. Die "Gunners" sind erst am Donnerstag im Schlager gegen Meister Liverpool im Einsatz und können mit einem Sieg den Vorsprung somit ausbauen.