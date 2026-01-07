Nicht als Trainer: United-Flop ten Hag hat neuen Job

Manchester United sollte der große Durchbruch für Erik ten Hag werden, stattdessen scheiterte er wie so viele vor und nach ihm - zuletzt Ruben Amorim. Bei Leverkusen gab es gar das Blitz-Aus nach nur drei Spielen. Nun hat der Niederlände einen neuen Job, allerdings nicht als Coach.

In seiner Heimat, den Niederlanden, war ten Hag letztmals richtig erfolgreich. Er führte Ajax Amsterdam zu drei Meistertiteln, zwei Pokal-Erfolgen und scheiterte in der Champions League 2019 erst im Halbfinale.

Nun kehrt er in sein Geburtsland zurück, allerdings nicht zu Ajax. Stattdessen geht es zu Twente Enschede, Ex-Klub von Marko Arnautovic, die sich aktuell auf dem sechsten Platz befinden.

"Seit meiner Kindheit Fan"

Der 55-Jährige wird dort aber Technischer Direktor und erhält einen Vertrag bis 2028. Bereits als Co-Trainer war er bei Twente, nämlich von 2006 bis 2009, unter Fred Rutten, Steve McClaren und Ex-Salzburg-Trainer Ricardo Moniz. Als Spieler war er für keinen Verein öfter (257 Spiele) aktiv.

"Ich finde es wunderbar und etwas ganz Besonderes, zum FC Twente zurückzukehren, wo ich seit meiner Kindheit im Het Diekman-Stadion Fan bin. Hier begann meine Fußball- und Trainerkarriere", schwärmt ten Hag.