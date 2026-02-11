Alles zu oe24VIP
Frank Guardiola
© Getty

Paukenschlag

Trainer-Beben in England: Premier-League-Gigant wirft Coach raus

11.02.26, 11:01
Der nächste Premier-League-Verein trennt sich von seinem Trainer. Kommt jetzt Oliver Glasner? 

Das Trainer-Beben in England geht weiter. Nachdem Chelsea und Manchester United rund um den Jahreswechsel iene Veränderung auf der Trainer-Position vorgenommen haben, hat der nächste Premier-League-Gigant nun auf die anhaltende Krise reagiert. 

Tottenham Hotspur hat sich nach dem Absturz auf Platz 16 von Thomas Frank nach acht Monaten getrennt, wie die Daily Mail berichtet. 

Wie bei Manchester United könnte nun ein Interims-Coach bis zum Sommer übernehmen. Dann könnte Oliver Glasner übernehmen und die Spurs wieder an die Spitze führen.

