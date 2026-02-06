Hammer: Schlager verlässt RB Leipzig mit Saisonende

ÖFB-Legionär Xaver Schlager wird RB Leipzig im Sommer ablösefrei verlassen. Das bestätigte RB Leipzig am Freitag.

Die Entscheidung hatte sich zuletzt abgezeichnet, nun ist sie offiziell: Xaver Schlager verlässt RB Leipzig nach vier Jahren und sucht eine neue Herausforderung. Das gab der Klub am Freitag bekannt. Der 28-jährige Mittelfeldspieler kann den Verein im Sommer ablösefrei verlassen. "Es ist keine Entscheidung gegen Leipzig, sondern für etwas Neues", wurde Schlager auf der RB-Website zitiert.

Schlager war im Sommer 2022 für rund zwölf Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Leipzig gewechselt. In 97 Pflichtspielen erzielte der 49-fache österreichische Nationalspieler vier Tore und bereitete neun weitere Treffer vor. 2023 gewann er mit RB sowohl den DFB-Pokal als auch den Supercup.

Bullen-Ära von Verletzungen geprägt

Wir haben uns wirklich intensiv über einen langen Zeitraum und in mehreren Runden darum bemüht, Xaver weiter an uns zu binden“, erklärte Geschäftsführer Marcel Schäfer. „Dennoch akzeptieren und respektieren wir natürlich seine Entscheidung, sich noch einmal neu zu orientieren – zumal der gesamte Prozess von ehrlichen und offenen Gesprächen geprägt war.“

Sportlich überzeugte Schlager immer dann, wenn er fit war. Mit seiner Aggressivität gegen den Ball, seinem enormen Laufpensum und seiner Mentalität galt er im defensiven Mittelfeld als Unterschiedsspieler. Allerdings war seine Zeit in Leipzig auch von schweren Verletzungen überschattet: Zunächst riss er sich das Syndesmoseband, später folgte ein Kreuzbandriss. Weitere Muskel- und Knieprobleme verhinderten zusätzliche Einsätze.

Juventus & Roma eine Option

Zuletzt wurde Schlager intensiv mit einem Wechsel in die Serie A in Verbindung gebracht. Vor allem Juventus Turin und AS Rom gelten als Interessenten. Zudem soll der Mittelfeldmotor von einem Engagement in der Premier League träumen.

Mit seinem Abgang entsteht bei RB eine weitere Baustelle im zentralen Mittelfeld. Bereits im Winter hatten Amadou Haidara (RC Lens) und Kevin Kampl (Karriereende) den Klub verlassen. Die Leipziger Verantwortlichen stehen nun vor der Aufgabe, auf dem Transfermarkt nachzulegen.