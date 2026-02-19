Alles zu oe24VIP
raser
© Getty

Mit 164 km/h

Raser (17) verlor Führerschein nach zwei Tagen

19.02.26, 18:15
Ein 17-jähriger Pkw-Lenker ist der Polizei am späten Mittwochabend im Bereich der Auffahrt Parkplatz Zirl/Inzing im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land mit einer Geschwindigkeit von 164 km/h statt der dort erlaubten maximal 110 km/h ins Netz gegangen. 

Der Österreicher wurde daraufhin bei der Raststation Pettnau angehalten.

Dem 17-Jährigen wurde der erst zwei Tage zuvor ausgestellte vorläufige Führerschein abgenommen, informierte die Exekutive.

