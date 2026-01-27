Alles zu oe24VIP
Stars24
© Instagram

Im "Mon Cher"

Blitz-Besuch: "Mandalorian"-Star Pedro Pascal zum Dinner im Wiener Nobellokal

27.01.26, 12:59
Teilen

Pedro Pascal wurde am Wochenende in Wien gesichtet. Der Schauspieler besuchte entspannt und leger gekleidet das Luxus-Restaurant "Mon Cher Vienna" – offenbar in Begleitung von Familie und Freunden. 

Schauspieler Pedro Pascal (50) hielt sich am Wochenende heimlich in Wien auf. Lokalgäste berichten, dass er das exklusive Dinner im Restaurant "Mon Cher" am Opernring genossen habe – begleitet von seiner Familie und zwei weiteren Gästen.

Pedro Pascal in Wien

Pedro Pascal in Wien

© Instagram

Aufgeschlossen und freundlich

Restaurant-Inhaber Aras Güray Kaan postete ein Foto mit dem Schauspieler auf Instagram. Pascal zeigte sich beim Besuch "äußerst freundlich und aufgeschlossen". Besonders angetan sollen ihm die frisch servierten Austern gewesen sein, die er mit einem österreichischen Rotwein kombinierte.

Pedro Pascal

Pedro Pascal

© Getty

Bevor Pascal das Restaurant verließ, bedankte er sich persönlich beim Küchenchef und Servicepersonal für den gelungenen Abend.

Grund für Wien-Besuch unbekannt

Blitz-Besuch:
© Lucasfilm Ltd

Warum der US-chilenische Darsteller in Wien war, ist bisher nicht bekannt. Pascal ist bekannt aus Serien wie „The Mandalorian“ und „Game of Thrones“ und erfreut sich international großer Beliebtheit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

