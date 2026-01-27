Kärntner Immo-Unternehmer kauft Heidi Hortens Luxus-Anwesen

Die Horten-Villa am Wörthersee hat einen neuen Eigentümer: Kärntner Bauträger Herbert Waldner übernimmt das Luxusanwesen der verstorbenen Milliardärin Heidi Horten – und deutet vorsichtige Pläne für die Zukunft an.

Rund um das Anwesen am Wörthersee rankten sich zuvor zahlreiche Spekulationen über internationale Käufer und hohe Summen. Nun ist klar: Der Kärntner Bauträger und Immobilienentwickler Herbert Waldner, Chef von „Riedergarten“-Immobilien, hat die Villa erworben.

Details zur Villa

Hortens Seevilla © Raunig

Die Horten-Villa liegt in Sekirn am Wörthersee und umfasst 2,8 Hektar parkähnlichen Privatgrund mit 330 Metern Uferlänge. Das Haupthaus bietet luxuriöse Wohnräume mit Seeblick, einen großzügigen Wellness- und Spabereich, Hallenbad sowie Bootshaus und Gästehaus.

Kaufpreis und Pläne

Über den Kaufpreis, der laut Medienberichten bei rund 80 Millionen Euro liegen soll, schweigt Waldner. Der Immo-Manager hat vor, einen Teil des Anwesens zu vermarkten und einen andern Teil zu entwickeln, aber behutsam und in aller Ruhe. Waldner kaufte bereits im letzten Sommer Hortens Schloss Thürn um 4,8 Millionen Euro gekauft.

Schloss Thürn © Hersteller

Historischer Hintergrund

© TZOe Raunig

Die Villa war der Hauptwohnsitz der 2022 verstorbenen Heidi Goëss-Horten, Witwe des Kaufhaus-Magnaten Helmut Horten. Neben ihrem Wohnsitz in Wien und Aufenthalten auf den Bahamas nutzte sie ihre Luxusjacht "Carinthia VII". Kurz vor ihrem Tod machte sie ihre Kunstsammlung in Wien öffentlich zugänglich.