Ski-Horror: Sessellift fährt plötzlich rückwärts

In einem Skigebiet im Nordosten Chinas (Liaoyang) kam es zu einem beängstigenden Zwischenfall.

Ein Sessellift begann aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich, statt bergwärts rückwärts zu fahren. In dem Moment gerieten viele Wintersportler in Panik und sprangen teils in letzter Sekunde von den Sitzen, um sich in Sicherheit zu bringen.

Augenzeugen berichten, dass der Liftfahrer offenbar die Kontrolle verlor und der Sessellift unvorhergesehen die Richtung änderte und Geschwindigkeit aufnahm. Dabei fielen mehrere Personen unsanft zu Boden, blieben nach bisherigen Berichten aber weitgehend unverletzt.

Mitarbeiter des Skigebiets reagierten schnell und halfen den Fahrgästen, vom Liftgelände wegzukommen, während der Betriebsablauf zunächst unterbrochen wurde. Nach einer kurzen Unterbrechung konnte der Lift noch am selben Tag wieder in Betrieb genommen werden. Die genauen Ursachen der Panne sind derzeit noch unklar.