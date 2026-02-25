Schafe noch rechtzeitig aus voller Güllegrube gerettet

Die beiden Tiere befanden sich in einer misslichen Lage.

Tirol. Am Montagmittag kam es in einem Stall in Kramsach zu einer ungewöhnlichen Tierrettung. Zwei Schafe waren dort in eine schmale, gefüllte Güllegrube gefallen und drohten dort zu verenden.

© ZOOM.TIROL

© ZOOM.TIROL

Doch die beiden Tiere konnten von Einsatzkräften der Feuerwehr noch rechtzeitig aus der Grube gerettet werden. Mittels Flaschenzug haben die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kramsach beide Schafe aus der Grube gehoben. Ein Tierarzt musste die Tiere, die glücklicherweise nahezu unverletzt blieben, untersuchen. Sie müssen noch einige Tage tierärztlich beobachtet werden.