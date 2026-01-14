Fans sind in Ekstase! George R.R. Martin arbeitet an den letzten Büchern von "Game of Thrones"

Kann es denn wirklich sein? Eine Ankündigung lässt alle Fans der Buch (und Serien-) Reihe "Game of Thrones" hoffen.

George R.R. Martin (77) besuchte jetzt in Berlin die Premiere von "A Knight of the Seven Kingdoms" - eine neue fulminante Auskoppelung einer Geschichte aus dem "Game of Thrones" -Universum. Zeitlich liegt sie zwischen GoT und dem ersten Spin off "House of the Dragon", wurde nun für HBO produziert.

Schreibe noch

Die Premiere wurde zur großen Sause, Darstellende und der Autor feierten nach dem Screening des Serien-Auftakts im Berliner Gropius-Bau eine große Party. Und als die Bild ihn auf das Ende von "Game of Thrones" angesprochen hat, soll Martin ein Versprechen abgegeben haben, nämlich, dass er fertig schreiben werde: "Ja, natürlich. Ich schreibe noch!"

Langes Warten

Seit 2011 warten Fans nun schon auf das geschriebene Finale, die letzten beiden Bücher, "The Winds of Winter" und "A Dream of Spring". Was ist passiert? Es heißt, der Autor habe unter einer Schreibblockade gelitten, dann sei er unzufrieden gewesen und schließlich mochte er auch das Serienende nicht.