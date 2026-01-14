Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
George R R Martin
© Getty Images

Fans hoffen

"Game of Thrones": Kommt jetzt die Sensation? Autor arbeitet am Finale!

14.01.26, 14:33
Teilen

Fans sind in Ekstase! George R.R. Martin arbeitet an den letzten Büchern von "Game of Thrones"

Kann es denn wirklich sein? Eine Ankündigung lässt alle Fans der Buch (und Serien-) Reihe "Game of Thrones" hoffen.

Mehr zum Thema

George R.R. Martin (77) besuchte jetzt in Berlin die Premiere von "A Knight of the Seven Kingdoms" - eine neue fulminante Auskoppelung einer Geschichte aus dem  "Game of Thrones" -Universum. Zeitlich liegt sie zwischen GoT und dem ersten Spin off "House of the Dragon", wurde nun für HBO produziert.

George R R Martin
© Getty Images

Schreibe noch

Die Premiere wurde zur großen Sause, Darstellende und der Autor feierten nach dem Screening des Serien-Auftakts im Berliner Gropius-Bau eine große Party. Und als die Bild ihn auf das Ende von "Game of Thrones" angesprochen hat, soll Martin ein Versprechen abgegeben haben, nämlich, dass er fertig schreiben werde: "Ja, natürlich. Ich schreibe noch!"

Langes Warten

Seit 2011 warten Fans nun schon auf das geschriebene Finale, die letzten beiden Bücher, "The Winds of Winter" und "A Dream of Spring". Was ist passiert? Es heißt, der Autor habe unter einer Schreibblockade gelitten, dann sei er unzufrieden gewesen und schließlich mochte er auch das Serienende nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden