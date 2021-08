'Game of Thrones'-Reunion zwischen Emilia Clarke und Jason Momoa!

Sie führten in der deftigen Serie " Game of Thrones " eine schwierige Beziehung, die schließlich zu Liebe wurde: Emilia Clarke, die Khaleesi und Jason Momoa, der Krieger Khal Drogo.

Diese GoT-Stars posten Foto und Fans flippen aus!

Hinter den Kulissen war klar, dass sich die beiden Kollegen immer gut verstanden, öfter posteten sie lustige Fotos oder Videos von gemeinsamen Späßen. Nun haben sich Clarke und Momoa nach längerer Zeit wiedergetroffen. Und was machen sie? Späßchen für die Kamera! Voller Andeutungen auf ihre Rollen in "Game of Thrones" schreibt Clarke: "Wenn deine Sonne und deine Sterne in die Stadt kommen und du schaust, ob er eh noch eine Khaleesi heben kann"

Anlass des Treffens war der Geburtstag von David Benioff, einem der beiden Drehbuchautoren der Serienadaption von "Game of Thrones"