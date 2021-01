Ein europäischer Spitzenclub angelt nach dem jungen Österreicher.

Christoph Baumgartner avancierte vergangenes Jahr zum Shooting-Star im ÖFB-Team. Der Niederösterreicher beeindruckte nicht nur durch starke Leistungen in der Nationalmannschaft, sondern auch in der Deutschen Bundesliga. Für Hoffenheim traf der 21-Jährige gerade erst am Wochenende traumhaft mit einem Ferserl-Tor.

18 Millionen Euro

Die Leistungen des Österreichers bleiben natürlich auch international nicht unbemerkt. Wie „SunSport“ jetzt berichtet, soll Manchester United ein Auge auf den 21-Jährigen geworfen haben. Laut dem Bericht plant der englische Rekordmeister, Baumgartner im Sommer zu verpflichten. ManU soll dabei aber nicht der einzige Interessent aus der Premier League sein.

Der Österreicher steht bei Hoffenheim noch bis Juni 2023 unter Vertrag. Sein Marktwert wird von transfermakrt.at derzeit auf 18 Millionen Euro geschätzt.