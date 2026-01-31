Alles zu oe24VIP
barcelona
© Getty Images

La Liga

FC Barcelona nach 3:1 bei Elche vier Punkte vor Real Madrid

31.01.26, 23:08
Spitzenreiter FC Barcelona hat am Samstag in der spanischen Fußballliga mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen Elche den Vorsprung auf Real Madrid zumindest vorerst auf vier Punkte ausgebaut. 

Schon zehn Zähler hinter den Katalanen liegt der Dritte Atletico Madrid nach einem 0:0 bei Levante. Die Tore für Barcelona erzielten Lamine Yamal (6.), Ferran Torres (40.) und Marcus Rashford (72.) bei einem Gegentreffer von Alvaro Rodriguez (29.). Real empfängt am Sonntag Rayo Vallecano.

David Affengruber wurde bei Elche in der 74. Minute ausgetauscht und war davor nicht vom Glück verfolgt. Der Niederösterreicher hob beim 0:1 das Abseits auf, beim 1:3 konnte er bei einem Querpass von Lamine Yamal nur kurz klären, ehe Rashford einschoss.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
