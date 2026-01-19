De Jong wütet! Barça-Kapitän kritisiert Schiedsrichter live im TV

Nach der 1:2-Niederlage des FC Barcelona bei Real Sociedad wetterte Kapitän Frenkie de Jong live im TV gegen Schiedsrichter Jesús Gil Manzano. "Er schaut mich mit einem Gesicht an, als wäre er etwas Besseres als ich", sagte der Niederländer.

Nach der empfindlichen 1:2-Niederlage des FC Barcelona bei Real Sociedad lagen die Nerven bei den Katalanen blank. Schnell war ein Mitschuldiger ausgemacht: Schiedsrichter Jesús Gil Manzano. Die strittige Szene der Partie: Superstar Lamine Yamal (18) erzielte in der 27. Minute das vermeintliche 1:0 für den LaLiga-Meister – allerdings aus hauchdünner Abseitsposition. Der VAR kassierte den Treffer wieder ein.

De Jongs TV-Wutrede

Kapitän Frenkie de Jong wütete nach der Pleite im TV. Vor allem die Abseits-Szene ärgerte ihn: "Wenn es Abseits ist, ist es Abseits. Ich habe es nicht gesehen, aber uns wurde gesagt, es sei kein Abseits. Letztes Jahr ist es uns hier auch passiert." Dann knöpfte er sich Schiedsrichter Gil Manzano vor: "Du kannst mit dem Schiedsrichter nicht mal reden, das verstehe ich nicht – zumal ich der Kapitän bin. Und er schaut mich mit einem Gesicht an, als wäre er etwas Besseres als ich."

Gelbe Karte für Zeit-Kritik

Der Niederländer erklärte weiter: "Während der ganzen Nachspielzeit sage ich ihm: 'Achte auf die Zeit, sie brauchen für Einwürfe und Abstöße eine Minute.' Und er lässt nicht mehr als zehn Sekunden nachspielen. Das ist verrückt. Ich habe es ihm gesagt und er gibt mir dafür eine Gelbe Karte."

Flick bestätigt Kommunikationsprobleme

Auch Barcelona-Trainer Hansi Flick war anschließend bedient: "Ich verschwende keine Energie mehr daran. Wir konzentrieren uns auf uns selbst." Der Deutsche fügte an: "Frenkie hat recht. Er ist der Kapitän. Er ist auf dem Platz, er möchte mit ihm sprechen, und er kann nicht. Manchmal möchte ich auch mit dem vierten Offiziellen sprechen, und ich kann nicht; man muss es akzeptieren."

Tabellenführung in Gefahr

Barça hat in der spanischen Meisterschaft wichtige Punkte liegen gelassen. Real Madrid nutzte das aus, hat bereits am Samstag mit 2:0 gegen UD Levante gewonnen und somit den Rückstand auf Tabellenführer Barça (49 Punkte) auf einen Punkt verkürzt.