Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Luis Enrique
© Getty

Hammer-Gerücht

Barca-Legende soll Real übernehmen

19.01.26, 08:05
Teilen

Ausgerechnet ein ehemaliger Barcelona-Trainer soll die Königlichen aus der Krise führen. 

Nach dem Aus von Xabi Alonso hat zunächst Álvaro Arbeloa das Ruder bei den Königlichen übernommen, als Dauerlösung gilt der 43-Jährige aber nicht. Im Sommer will Real dann den neuen Trainer präsentieren - dabei könnte es eine große Überraschung geben.

Spektakuläre Rückkehr?

Wie das Portal „Speedline“ berichtet, gilt dabei ausgerechnet Luis Enrique als heißer Kandidat. Der 55-Jährige trainiert aktuell Paris, war zuvor aber auch Trainer von Reals Erzrivalen Barcelona. Dem Bericht zufolge soll Enrique nicht abgeneigt sein, nach Spanien zurückzukehren und die Königlichen zu übernehmen.

Luis Enrique

Luis Enrique im Dress von Real Madrid

© Getty

Brisant wäre der Trainer-Coup allemal. Luis Enrique betreute Barca zwischen 2014 und 2017 und holte mit den Katalanen auch den bis dato letzten Champions-League-Titel. Was viele Fans aber nicht mehr wissen: Der 55-Jährige spielte als Aktiver zwar 8 Jahre lang für den FC Barcelona, absolvierte aber insgesamt auch 213 Spiele für Real. Zwischen 1991 und 1996 stand Luis Enrique bei den Königlichen unter Vertrag, ehe er ausgerechnet zu Barca wechselte. Nun könnte es zu einem Comeback in Madrid kommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden