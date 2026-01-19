Barca-Legende soll Real übernehmen

Ausgerechnet ein ehemaliger Barcelona-Trainer soll die Königlichen aus der Krise führen.

Nach dem Aus von Xabi Alonso hat zunächst Álvaro Arbeloa das Ruder bei den Königlichen übernommen, als Dauerlösung gilt der 43-Jährige aber nicht. Im Sommer will Real dann den neuen Trainer präsentieren - dabei könnte es eine große Überraschung geben.

Spektakuläre Rückkehr?

Wie das Portal „Speedline“ berichtet, gilt dabei ausgerechnet Luis Enrique als heißer Kandidat. Der 55-Jährige trainiert aktuell Paris, war zuvor aber auch Trainer von Reals Erzrivalen Barcelona. Dem Bericht zufolge soll Enrique nicht abgeneigt sein, nach Spanien zurückzukehren und die Königlichen zu übernehmen.

Luis Enrique im Dress von Real Madrid © Getty

Brisant wäre der Trainer-Coup allemal. Luis Enrique betreute Barca zwischen 2014 und 2017 und holte mit den Katalanen auch den bis dato letzten Champions-League-Titel. Was viele Fans aber nicht mehr wissen: Der 55-Jährige spielte als Aktiver zwar 8 Jahre lang für den FC Barcelona, absolvierte aber insgesamt auch 213 Spiele für Real. Zwischen 1991 und 1996 stand Luis Enrique bei den Königlichen unter Vertrag, ehe er ausgerechnet zu Barca wechselte. Nun könnte es zu einem Comeback in Madrid kommen.