Jetzt fix: DIESE Lebensmittel werden billiger

Die Bundesregierung hat im heutigen Ministerrat die Senkung der Umsatzsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel beschlossen.
Ab 1. Juli 2026 wird der Mehrwertsteuersatz für zentrale Produkte des täglichen Bedarfs dauerhaft auf 4,9 Prozent gesenkt.
Diese Lebensmittel werden billiger
Milch, Milcherzeugnisse und Eier
- Milch (inklusive laktosefreie tierische Milch)
- Butter
- Joghurt
- Frische Hühnereier
Gemüse (frisch, gekühlt und gefroren)
- Erdäpfel
- Paradeiser
- Zwiebeln, Knoblauch, Lauch
- Kohlarten (zum Beispiel: Weißkraut, Karfiol, Kohlrabi)
- Salate
- Karotten, Rüben, Knollensellerie
- Gurken
- Bohnen, Erbsen und andere Hülsenfrüchte
- Weiteres Gemüse wie Kürbis, Paprika, Spargel oder Melanzani
- Gefrorenes Gemüse (zum Beispiel: Erbsen, Spinat)
Obst
- Äpfel, Birnen, Quitten
- Steinobst (zum Beispiel: Marillen, Kirschen, Pfirsiche, Zwetschken)
Getreide, Müllereierzeugnisse und Backwaren
- Reis
- Weizenmehl und Weizengrieß
- Nudeln ohne Füllung
- Brot und Gebäck (inklusive glutenfreier Produkte)
- Speisesalz
Das bedeutet, dass neben Brot, Eiern, Butter und Milch diverse heimische Gemüsesorten wie Paradeiser, Gurken, Erbsen und Karotten sowie Kernobst, Äpfel und Birnen sowie Nudeln und Reis künftig einem begünstigten Steuersatz von 4,9 Prozent unterliegen dürften. Bisher lag er bei zehn Prozent.
Gegenfinanzierung
Die Maßnahme wird laut Regierung vollständig gegenfinanziert. Vorgesehen sind unter anderem:
- eine gemeinschaftliche Plastikabgabe für nicht recycelbares Plastik sowie
- eine gemeinschaftliche Paketabgabe für Drittstaatspakete zum Schutz des stationären Handels.
Damit soll sichergestellt werden, dass der Budget-Sanierungspfad eingehalten und das Ziel verfolgt bis 2028 unter 3% des Defizits zu kommen.