Jetzt fix: DIESE Lebensmittel werden billiger

Die Bundesregierung hat im heutigen Ministerrat die Senkung der Umsatzsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel beschlossen.

Ab 1. Juli 2026 wird der Mehrwertsteuersatz für zentrale Produkte des täglichen Bedarfs dauerhaft auf 4,9 Prozent gesenkt.

Diese Lebensmittel werden billiger

Milch, Milcherzeugnisse und Eier

Milch (inklusive laktosefreie tierische Milch)

Butter

Joghurt

Frische Hühnereier

Gemüse (frisch, gekühlt und gefroren)

Erdäpfel

Paradeiser

Zwiebeln, Knoblauch, Lauch

Kohlarten (zum Beispiel: Weißkraut, Karfiol, Kohlrabi)

Salate

Karotten, Rüben, Knollensellerie

Gurken

Bohnen, Erbsen und andere Hülsenfrüchte

Weiteres Gemüse wie Kürbis, Paprika, Spargel oder Melanzani

Gefrorenes Gemüse (zum Beispiel: Erbsen, Spinat)

Obst

Äpfel, Birnen, Quitten

Steinobst (zum Beispiel: Marillen, Kirschen, Pfirsiche, Zwetschken)

Getreide, Müllereierzeugnisse und Backwaren

Reis

Weizenmehl und Weizengrieß

Nudeln ohne Füllung

Brot und Gebäck (inklusive glutenfreier Produkte)

Speisesalz

Das bedeutet, dass neben Brot, Eiern, Butter und Milch diverse heimische Gemüsesorten wie Paradeiser, Gurken, Erbsen und Karotten sowie Kernobst, Äpfel und Birnen sowie Nudeln und Reis künftig einem begünstigten Steuersatz von 4,9 Prozent unterliegen dürften. Bisher lag er bei zehn Prozent.

Gegenfinanzierung

Die Maßnahme wird laut Regierung vollständig gegenfinanziert. Vorgesehen sind unter anderem:

eine gemeinschaftliche Plastikabgabe für nicht recycelbares Plastik sowie

eine gemeinschaftliche Paketabgabe für Drittstaatspakete zum Schutz des stationären Handels.

Damit soll sichergestellt werden, dass der Budget-Sanierungspfad eingehalten und das Ziel verfolgt bis 2028 unter 3% des Defizits zu kommen.