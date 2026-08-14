Sie machen es falsch: Zu dieser Uhrzeit wirkt Deo am besten

Wir alle kennen diese morgendliche Routine: Der Wecker klingelt, man schleppt sich unter die Dusche, trocknet sich ab, greift zum Deo und startet in den Tag. Doch wenn Sie Ihr Deo jeden Morgen auf diese Weise auftragen, machen Sie möglicherweise einen entscheidenden Fehler: Sie benutzen es zum falschen Zeitpunkt.

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Gerade bei hochsommerlichen Temperaturen ist das Deo unser treuester Begleiter. Dennoch kennen viele das Problem: Egal, wie viel Sie sprühen oder rollen, der Schweiß gewinnt trotzdem. Der Grund dafür ist oft überraschend simpel: Sie nutzen Ihr Deo wahrscheinlich zur völlig falschen Zeit. Wer Schweißflecken und fiesen Gerüchen wirklich den Kampf ansagen will, sollte seine Routine im Badezimmer dringend überdenken.

Abends statt morgens

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Es klingt im ersten Moment völlig absurd, aber der optimale Zeitpunkt für Ihr Deo und ganz besonders für ein sogenanntes Antitranspirant, ist abends, direkt vor dem Schlafengehen. In der Nacht fahren wir unseren Stoffwechsel herunter, wir entspannen uns und unsere Schweißdrüsen sind am wenigsten aktiv. Das sind die perfekten Bedingungen für Ihr Deodorant, um seine volle Magie zu entfalten.

Deo vs. Antitranspirant

Um zu verstehen, warum der Abend so wichtig ist, müssen wir kurz den Unterschied zwischen einem klassischen Deo und einem Antitranspirant klären:



Deodorants überdecken in erster Linie den Geruch und bekämpfen die geruchsbildenden Bakterien auf der Haut. Auch bei ihnen ist eine abendliche Anwendung sinnvoll, da sie in der schweißfreien Nacht ihre antibakterielle Wirkung besonders in Ruhe und effektiv entfalten können.

Antitranspirante sind jedoch die wahren "Schweiß-Stopper". Sie enthalten in der Regel Aluminiumsalze, die sich wie kleine, unsichtbare Stöpsel auf die Ausführungsgänge der Schweißdrüsen legen und so den Schweißfluss blockieren. Wenn Sie ein Antitranspirant morgens auftragen, womöglich noch, während Sie nach der heißen Dusche leicht nachschwitzen, wird der Wirkstoff durch den sofort einsetzenden Schweißfluss wieder weggespült, bevor er überhaupt wirken kann.



Tragen Sie es jedoch abends auf die trockene Haut auf, haben die Inhaltsstoffe die ganze Nacht Zeit, tief einzuziehen und die Drüsen effektiv zu verengen.

Die perfekte Anti-Schweiß-Routine

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Damit Sie beim nächsten stressigen Meeting oder an heißen Sommertagen garantiert trocken bleiben, sollten Sie diese Schritte befolgen:

Abendliche Reinigung: Waschen Sie Ihre Achseln abends, um sie von Schweiß und Schmutz zu befreien. Unbedingt abkühlen lassen: Tragen Sie das Produkt niemals direkt nach dem Sport oder einer heißen Dusche auf. Der Körper muss erst komplett abkühlen und aufhören nachzuschwitzen. Die Achseln müssen vor dem Auftragen trocken sein. Auftragen & warten: Tragen Sie das Deo auf und lassen Sie es am besten 5 bis 10 Minuten vollständig einziehen, bevor Sie Ihr Schlafshirt anziehen Der nächste Morgen: Das Beste daran? Sie können morgens ganz normal duschen. Die Wirkstoffe des Antitranspirants sind über Nacht eingezogen und lassen sich durch eine morgendliche Dusche nicht mehr abwaschen. Wer mag, kann für den Frische-Kick und einen guten Duft nach der Dusche zusätzlich ein klassisches, sanftes Deo auftragen.

Ein absolutes No-Go: Deo direkt nach der Rasur

Noch ein wichtiger Tipp: Verzichten Sie unbedingt darauf, das Deo oder Antitranspirant unmittelbar nach der Achselrasur aufzutragen. Beim Rasieren entstehen unweigerlich winzige Mikroverletzungen auf der Haut. Kommen diese sofort mit Inhaltsstoffen wie Alkohol oder Aluminiumsalzen in Berührung, brennt das nicht nur höllisch, sondern kann auch zu Rötungen und schmerzhaften Entzündungen führen. Gönnen Sie Ihren Achseln nach der Rasur lieber ein paar Stunden Ruhe.