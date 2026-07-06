Nach Carmen: Robert Geiss bei "Let's Dance"?

Millionärsgattin Carmen Geiss sorgt mit einem amüsanten Instagram-Video für Spekulationen und vermutet nach einer überraschenden Tanzeinlage ihres Gatten Robert glatt geheime Absichten für ein TV-Comeback auf dem Tanzparkett.

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Normalerweise kennt man Selfmade-Millionär Robert Geiss eher als lässigen Sprücheklopfer, der das Tanzbein maximal für einen kurzen Hüftschwung an der Bar bemüht. Doch bei einem ausgelassenen Beach-Tag passierte das Unmögliche: Der Jetsetter mutierte zur absoluten Rampensau und legte eine Performance hin, die Ehefrau Carmen prompt zum Handy greifen ließ.

"Normalerweise tanzt er ja eher mit seinen Armen… Aber gestern war es tatsächlich so weit: Er ist sogar aufgestanden und hat den ganzen Körper eingesetzt! Das muss man erst mal feiern", frotzelt Carmen gewohnt humorvoll auf Instagram unter einem Video, das den Luxus-Ausflug dokumentiert. Das Fazit der Millionärsgattin zum unerwarteten Hüftschwung ihres Gatten lautet ganz klar: "Je oller, je doller!"

Heimliches Training für die große TV-Bühne?

Wenn es nach Carmen geht, steckt hinter den neu entdeckten Rhythmus-Genen ihres Mannes aber weitaus mehr als nur reine Urlaubslaune. Die 61-Jährige, die selbst bereits im Jahr 2014 erfolgreich bei der RTL-Tanzshow Let’s Dance übers Parkett fegte, wittert eine handfeste Verschwörung: "Ich glaube ja langsam, Robert bereitet sich heimlich auf Let’s Dance vor."

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Beim Versuch, die extravaganten Moves ihres Gatten zu kopieren, stieß die fitte Blondine allerdings rasch an ihre Grenzen. "Leute, ich kann euch sagen: Das sieht leichter aus, als es ist! Aber genau das macht den Spaß aus." Auch bei den übrigen Strandgästen kam Roberts Performance sichtlich gut an.

Laut Carmen bleibt kaum jemand sitzen, wenn der 62-Jährige einmal in Fahrt kommt: "Plötzlich lachen alle, klatschen mit und die Stimmung ist einfach der Hammer." Ob wir "Rooobert" demnächst also wirklich im feinen Frack beim Walzer-Training sehen, bleibt abzuwarten – die nötige Lockerheit in der Hüfte hätte er jedenfalls schon einmal bewiesen.