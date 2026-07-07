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Flüge gestrichen

Aurora Ramazzotti: Hochzeit endet im Chaos

Braut und Bräutigam lächelnd bei ihrer Hochzeit, umgeben von gratulierenden Gästen.
© Instagram
Eigentlich hätte es das perfekte Liebesmärchen werden sollen, doch nach der Traumhochzeit von Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza sorgt ein Vulkanausbruch auf Sizilien für ein unvergessliches Abreise-Chaos.
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Es waren die wohl emotionalsten und zugleich turbulentesten Tage im Leben von Aurora Ramazzotti. Die Tochter von Michelle Hunziker (49) und Eros Ramazzotti (62) hat ihrem langjährigen Partner Goffredo Cerza (30) am 3. Juni standesamtlich das Jawort gegeben, woraufhin am Folgetag eine große freie Trauung gefeiert wurde. Auf Instagram teilte die frischgebackene Ehefrau am 6. Juni 2026 rührende Hochzeitsfotos und schwärmte, dass sie sich so ein Happy End "nicht einmal in meinen schönsten Träumen" hätte ausmalen können. Doch nach den "absurdesten 72 Stunden" ihres Lebens holte die Realität die Hochzeitsgesellschaft auf denkbar dramatische Weise ein.

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Ätna-Ausbruch und Streik: Gäste sitzen auf Sizilien fest

Das romantische Hochzeitswochenende fand nämlich ein jähes und chaotisches Ende. In den frühen Morgenstunden des 7. Juli gab die Braut via Instagram-Story einen Einblick in die aktuelle Krisenlage vor Ort. Zu einem Bild ihres dreijährigen Sohnes Cesare schrieb sie die Schock-Nachricht: Alle Flüge wurden gestrichen. Die Hochzeitsgesellschaft geriet in eine denkbar ungünstige Kombination aus einem Flugstreik und dem zeitgleichen Ausbruch des Vulkans Ätna.

Da Europas höchster Vulkan eine rund 1,5 Kilometer hohe Aschewolke über Sizilien spuckte, musste der Regionalflughafen Catania vorerst komplett gesperrt werden. Für das Brautpaar und seine prominenten Gäste begann damit das große Zittern, wie sie die Insel überhaupt wieder verlassen können.

Flucht mit dem Bus: Aurora nimmt es mit Humor

Die Abreise der Hochzeitsgesellschaft gleicht seither einer logistischen Meisterleistung. Ramazzotti berichtete, dass einige ihrer Freunde und Verwandten nach Kalabrien geflogen sind und von dort mit dem Auto weiterreisen, während andere kurzerhand Busse angemietet haben, um Fahrgemeinschaften zu bilden. Wieder andere versuchten, über abenteuerliche Flugverbindungen dem Vulkan zu entkommen.

Trotz des Ausnahmezustands verliert die 29-Jährige ihren Humor nicht und scherzte in ihrer Story: "Vielleicht kehrt ja jemand zu Fuß nach Hause zurück. Eines ist sicher: Dieses Wochenende werden wir nie vergessen."

Während das Brautpaar noch an der Heimreise tüftelt, lässt sich zumindest eine nicht aus der Ruhe bringen: Auroras Mutter Michelle Hunziker verlängert den Aufenthalt auf Sizilien einfach planmäßig und genießt den Sommerurlaub bei strahlendem Sonnenschein auf einem Boot vor der Küste.

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