Sidos radikaler „Frieden“: Warum er trotz Skandalen auf Xavier Naidoo setzt!

Mit der für November 2026 anberaumten Veröffentlichung seines neuen Albums „Frieden“ sorgt Rap-Ikone Sido bereits jetzt für heftige Debatten, indem er neben seinem rehabilitierten Cousin Menowin Fröhlich auch den höchst umstrittenen Xavier Naidoo als musikalischen Weggefährten präsentiert.

Vier Jahre nach seinem letzten Soloerfolg „Paul“ meldet sich das Berliner Rap-Urgestein Sido (45) mit einer Nachricht zurück, die in der Musikszene für erhebliches Aufsehen sorgt. In einem ausführlichen Interview mit Abdel Boudii lüftete der Musiker den Schleier um sein kommendes Werk: Der neue Longplayer mit dem programmatischen Titel „Frieden“ soll am 27. November 2026 erscheinen – punktgenau zum 45. Geburtstag des Künstlers am 30. November.

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Besonders die Wahl der Gastmusiker verleiht dem Projekt eine hochbrisante Note. Sido setzt dabei auf Namen, die sowohl familiär als auch politisch für Diskussionsstoff sorgen dürften.

Die Causa Xavier Naidoo: Stolz trotz massiver Kontroversen

Im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit steht zweifellos die Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo (54). Der Mannheimer Soul-Sänger steuerte den Gesang für den namensgebenden Titelsong „Frieden“ bei. Sido zeigt sich im Gespräch von der Kooperation sichtlich beeindruckt: „Ich hab einen sehr guten Song mit Xavier gemacht. Der Titelsong zum Album, der heißt auch 'Frieden'“, konstatierte der Rapper.

Dass diese künstlerische Allianz auf Widerstand stoßen könnte, scheint Sido bewusst in Kauf zu nehmen. Naidoo gilt seit Jahren als eine der am stärksten polarisierenden Figuren der deutschen Unterhaltungsbranche. Sein tiefer Fall begann unter anderem mit dem Ausschluss aus der Jury der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), nachdem Videomaterial mit mutmaßlich rassistischen Inhalten an die Öffentlichkeit gelangt war.

In der Folge geriet Naidoo wiederholt aufgrund seiner Nähe zu Verschwörungstheorien und dubiosen politischen Narrativen in die Schlagzeilen. Auch in den vergangenen Wochen stand er erneut im Fokus kritischer Berichterstattung. Sido jedoch lässt sich davon nicht beirren und betont primär die musikalische Qualität des gemeinsamen Werkes.

Familiäre Versöhnung am Mikrofon

Neben Naidoo wartet das Album mit einer weiteren Überraschung auf: Sido hat erstmals einen Song mit seinem Cousin, dem ehemaligen DSDS-Finalisten Menowin Fröhlich (38), aufgenommen. Diese Kooperation markiert einen Wendepunkt in der privaten Biografie der beiden Künstler. In der Vergangenheit hatte Sido den Kontakt zu seinem Cousin aufgrund wiederholter Enttäuschungen vollständig abgebrochen. Nun scheint eine familiäre wie professionelle Annäherung stattgefunden zu haben. Laut Sido habe Menowin die ihm gebotene Chance konsequent genutzt.

Ein Werk zwischen Kunst und Provokation

Das Album „Frieden“ verspricht somit nicht nur eine musikalische Bestandsaufnahme nach vierjähriger Solopause zu werden, sondern auch ein Statement zur Debattenkultur. Mit der Besetzung des Titelsongs fordert Sido sein Publikum heraus, die Trennung von Werk und Künstler neu zu bewerten. Ob der gewählte Titel „Frieden“ angesichts der beteiligten Akteure als Provokation oder ehrliches Anliegen zu verstehen ist, wird sich spätestens Ende November weisen.