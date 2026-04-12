Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Carpenter, KATSEYE, Rae und Co. versexen Coachella
© Getty Images

Heißes Festival

Carpenter, KATSEYE, Rae und Co. versexen Coachella

Von
12.04.26, 12:49
Teilen

Das Coachella Festival rockt heuer so sündig wie nie. Sabrina Carpenter KATSEYE, Slayyter oder Bini lassen 180.000 Fans mit verruchten Outfits schwitzen.  

Heiß, heißer, Coachella! Das am Freitag gestartete Mega-Festival in Indio, Kalifornien lässt jetzt wieder 180.000 Fans schwitzen. Mit über 100 Top-Stars wie Sabrina Carpenter, Justin Bieber oder Karol G, Vips wie Heidi Klum, Winnie Harlow oder Holly Humberstone und den Mode-Trends des Jahres. 

Carpenter, KATSEYE, Rae und Co. versexen Coachella
© Getty Images

Carpenter, KATSEYE, Rae und Co. versexen Coachella
© Getty Images

Carpenter, KATSEYE, Rae und Co. versexen Coachella
© Getty Images

Und da gilt weniger ist mehr. Zumindest auf den 7 Bühnen! Denn da gibt es heuer so viele verruchte Auftritte wie noch nie. Selbst Indie-Queen Lykee Li („Follow Rivers") ließ unter ihrem Regenmantel einen Bondage-Leder-Slip aus dem S&M-Shop blitzen. 

Carpenter, KATSEYE, Rae und Co. versexen Coachella
© Getty Images

Addison Rae & Maddie Ziegler 

Carpenter, KATSEYE, Rae und Co. versexen Coachella
© Getty Images

Noch bunter trieben es freilich Bini, Addison Rae, die backstage auch mit Maddie Ziegler rummachte oder Slayyter, die sich allesamt in knappsten, gerade noch nicht mit Jugendverbot belegten, Outfits rekelten.

Carpenter, KATSEYE, Rae und Co. versexen Coachella
© Getty Images

Bini (o.) und Slayyter (u.) lieferte nheiße Auftritte. 

Carpenter, KATSEYE, Rae und Co. versexen Coachella
© Getty Images

Die Girlband KATSEYE ja sowieso: Ihr leichtbekleideter Auftritt zu 3 Milliarden-fach gestreamten Chart-Krachern wie „Gnarly“, "Gabriela“ oder „Internet Girl“ hätte durchaus auch als Victoria‘s Secret -Show durchgehen können. Soviel Sex-Appeal, dass das Fehlen von Manon Bannerman dabei nicht wirklich auffiel.

Carpenter, KATSEYE, Rae und Co. versexen Coachella
© Getty Images

Fast wie bei Victoria‘s Secret : KATSEYE 

Carpenter, KATSEYE, Rae und Co. versexen Coachella
© Getty Images

Carpenter, KATSEYE, Rae und Co. versexen Coachella
© Getty Images

Carpenter, KATSEYE, Rae und Co. versexen Coachella
© Getty Images

Als Highlight setzte natürlich auch Sabrina Carpenter bei der Premiere von „Man‘s Best Friend“ auf jede Menge Sex-Appeal. Heiße Wasserspiele in einem Cadillac und fünf knappe Outfits inklusive. Von der hautengen roten Leder-Korsage über verruchte schwarze Spitze bis zum zum knappen weißen Lolita-Kleidchen.

Carpenter, KATSEYE, Rae und Co. versexen Coachella
© Getty Images

Carpenter, KATSEYE, Rae und Co. versexen Coachella
© Getty Images

Carpenter, KATSEYE, Rae und Co. versexen Coachella
© Getty Images

Dazu hatte sie von Opener „House Tour“ bis zum Finale „Tears“ gleich 20 Welthits und Stargäste wie Sam Elliott, Will Ferrell und Susan Sarandon mit dabei. Die heißeste Coachella- Show aller Zeiten. Nächstes Wochenende (17. bis 19. April) gibt’s die Zugabe mit ähnlich frivolen Auftritten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen