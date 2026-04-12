Carpenter, KATSEYE, Rae und Co. versexen Coachella

Das Coachella Festival rockt heuer so sündig wie nie. Sabrina Carpenter KATSEYE, Slayyter oder Bini lassen 180.000 Fans mit verruchten Outfits schwitzen.

Heiß, heißer, Coachella! Das am Freitag gestartete Mega-Festival in Indio, Kalifornien lässt jetzt wieder 180.000 Fans schwitzen. Mit über 100 Top-Stars wie Sabrina Carpenter, Justin Bieber oder Karol G, Vips wie Heidi Klum, Winnie Harlow oder Holly Humberstone und den Mode-Trends des Jahres.

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Und da gilt weniger ist mehr. Zumindest auf den 7 Bühnen! Denn da gibt es heuer so viele verruchte Auftritte wie noch nie. Selbst Indie-Queen Lykee Li („Follow Rivers") ließ unter ihrem Regenmantel einen Bondage-Leder-Slip aus dem S&M-Shop blitzen.

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Addison Rae & Maddie Ziegler

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Noch bunter trieben es freilich Bini, Addison Rae, die backstage auch mit Maddie Ziegler rummachte oder Slayyter, die sich allesamt in knappsten, gerade noch nicht mit Jugendverbot belegten, Outfits rekelten.

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Bini (o.) und Slayyter (u.) lieferte nheiße Auftritte.

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Die Girlband KATSEYE ja sowieso: Ihr leichtbekleideter Auftritt zu 3 Milliarden-fach gestreamten Chart-Krachern wie „Gnarly“, "Gabriela“ oder „Internet Girl“ hätte durchaus auch als Victoria‘s Secret -Show durchgehen können. Soviel Sex-Appeal, dass das Fehlen von Manon Bannerman dabei nicht wirklich auffiel.

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Fast wie bei Victoria‘s Secret : KATSEYE

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Als Highlight setzte natürlich auch Sabrina Carpenter bei der Premiere von „Man‘s Best Friend“ auf jede Menge Sex-Appeal. Heiße Wasserspiele in einem Cadillac und fünf knappe Outfits inklusive. Von der hautengen roten Leder-Korsage über verruchte schwarze Spitze bis zum zum knappen weißen Lolita-Kleidchen.

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Dazu hatte sie von Opener „House Tour“ bis zum Finale „Tears“ gleich 20 Welthits und Stargäste wie Sam Elliott, Will Ferrell und Susan Sarandon mit dabei. Die heißeste Coachella- Show aller Zeiten. Nächstes Wochenende (17. bis 19. April) gibt’s die Zugabe mit ähnlich frivolen Auftritten.