"Katseye"-Girl-Band-Star Manon verpasst ihren größten Traum

Große Enttäuschung für alle Fans der Girlgroup Katseye, auch hierzulande. Während ihre Kolleginnen in den USA auf der ganz großen Bühne standen, blieb Manon Bannerman nur die Zuschauerrolle. Die Fans rätseln nun weltweit, ob die Schweizerin überhaupt jemals wieder Teil der Gruppe sein wird.

Das Coachella-Festival in Kalifornien war eigentlich als der große Meilenstein geplant, doch für Manon Bannerman kam alles anders. Ihre fünf Bandkolleginnen rockten in der Nacht auf Samstag die Bühne, während die 23-jährige Zürcherin fehlte. Wer den Auftritt im Stream verfolgen wollte, sah statt der kompletten Truppe eine Kooperation mit den Stimmen hinter dem Song "Golden" aus dem Netflix-Hit "K-Pop Demon Hunters".

Katseye © Getty

Großer Support der Fans

Rund 125.000 Menschen feierten pro Tag vor Ort, doch in den sozialen Medien dominierte ein anderes Thema. Unter Manons Instagram-Posts sammeln sich Tausende Kommentare von besorgten Anhängern. Viele können es nicht fassen, dass sie ihren großen Traum verpasst hat. Einige Fans gehen sogar so weit, Katseye komplett zu boykottieren, bis die Schweizerin wieder auf der Bühne steht.

Katseye © Getty

Rätselraten um die Zukunft

Offiziell heißt es vom Management Hybe, dass sich Manon weiterhin in ihrer Auszeit befinde. Seit Februar pausiert sie ihre Karriere, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren. Doch die Zeichen für eine Rückkehr stehen schlecht. Erst kürzlich löschte die Sängerin den Gruppennamen aus ihrer Instagram-Biografie, was die Gerüchte um einen endgültigen Ausstieg massiv befeuert hat.

Schwere Vorwürfe gegen Management

Hinter den Kulissen brodelt es gewaltig. In Fankreisen wird über Rassismus spekuliert, nachdem Manon ein Video zu diesem Thema auf TikTok geteilt hatte. Auch ein Like unter einem Kommentar über Diskriminierung in Girlgroups sorgte für Aufsehen. Das US-Portal "Deuxmoi" behauptet zudem, dass die Sängerin schrittweise aus der Gruppe entfernt werde. Offizielle Statements zu diesen Vorwürfen gibt es bisher weder von Manon noch von der Band.