Ed Sheeran verlässt England – und übersiedelt mit Frau und Kindern nach Amerika
Neustart für Popstar

Ed Sheeran verlässt England – und übersiedelt mit Frau und Kindern nach Amerika

09.09.25, 12:31
Ed Sheeran (34) wagt den großen Schritt: Der britische Superstar kündigte an, England zu verlassen und mit seiner Familie in die USA zu ziehen. Grund sind seine bevorstehende Tournee – und der Wunsch nach einem festen Lebensmittelpunkt

Im Podcast „The 2 Johnnies“ sprach der Sänger offen über seine Pläne. „Ich bin gerade dabei, nach Amerika zu ziehen“, sagte Sheeran und fügte mit einem Scherz hinzu: „Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht der Einzige bin, der nach Amerika zieht“ – eine Anspielung auf Stars, die nach der Wahl Donald Trumps das Land verließen. Mit seiner Frau Cherry Seaborn (33) und den beiden gemeinsamen Töchtern will er den Umzug nun realisieren. „Wir ziehen um und lassen uns dort nieder“, erklärte der Musiker.

Ed Sheeran
Country-Traum Nashville

Schon länger schwärmt Sheeran von Nashville und seiner Liebe zur Country-Musik. „Wenn man zur Country-Musik wechselt, kann man nicht mehr zurück. Nashville ist meine Lieblingsstadt in den Staaten“, sagte er im Podcast „Call Her Daddy“. Bereits 2013 schwärmte er: „Nashville ist voller sehr, sehr netter Menschen. Ich glaube nicht, dass die Leute dort etwas auf Promis geben.“ Ob es tatsächlich dorthin geht, ließ der Brite allerdings offen. Im Juli wurde zudem bekannt, dass er eine Luxuswohnung in Brooklyn, New York, erworben hat.

Ed Sheeran verlässt England – und übersiedelt mit Frau und Kindern nach Amerika
Neues Album und Welttournee

Während der Umzug vorbereitet wird, steht musikalisch das nächste Highlight bevor: Am 12. September erscheint Sheerans neues Album „Play“. Ende 2025 startet er seine großen Arena-Shows in Europa. Ab Januar 2026 geht es weiter nach Neuseeland und Australien.

