Formel-1-Star Charles Leclerc ist verlobt!

Formel-1-Star Charles Leclerc (28) und Alexandra Saint Mleux (23) wollen heiraten. Auf Instagram teilte der Sport-Star rührende Fotos – inklusive tierischer Unterstützung beim Antrag.

Formel-1-Fans feiern die nächste Liebes-News: Charles Leclerc hat um die Hand seiner Partnerin Alexandra Saint Mleux angehalten. Auf Instagram schrieb er humorvoll „Mr. & Mrs. Leclerc“ – und löste damit kurz Verwirrung über eine mögliche Blitzhochzeit aus. Die Fotos verraten: Noch nicht geheiratet, aber schwer verliebt.

Zuckersüß! Dackel verriet den Antrag!

Für seinen Antrag holte sich der Monegasse tierische Hilfe. Dackel Leo trug eine kleine Plakette mit der Botschaft: „Dad wants to marry you!“ Dazu ein Fliege-Halsband – ein echter Szenendieb, sogar neben dem funkelnden Verlobungsring.

Das Paar ist seit 2023 zusammen, lernte sich über Freunde kennen und trat erstmals beim Tennisturnier in Wimbledon öffentlich auf. Seitdem begleitet Alexandra den Ferrari-Piloten regelmäßig zu Rennen und Events – zuletzt zur Hochzeit von Leclercs Bruder Lorenzo in Monaco.