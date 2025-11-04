Alles zu oe24VIP
Raf Camora
© Instagram

Nach Verlobung:

RAF Camora feiert mit seiner Nadine Mega-Geburtstagsparty in London

04.11.25, 11:13
Nach Verlobung am Flugfeld, ging es für die frisch vermählten im Privatjet nach London, wo Nadine ihren Geburtstag feierte.

Es war eine traumhafte Verlobung am Flughafen vor einem gecharterten Privatjet, mit der Chart-Stürmer RAF Camora seine Liebste überraschte. Die Fotos zeigen die beiden vor einem Hangar und einem weißen Flugzeug. Dazu ein wunderschöner Verlobungsring, Umarmungen, Abendlicht – ein Antrag mit Hollywood-Vibes.

Nadine Krena feiert mit RAF Camora Geburtstag

Jetzt postete das Paar auf Instagram, wo es mit dem Privatjet hinging. Im noblen Londoner Stadtteil Mayfair logieren die beiden mit Freunden. In Nobel-Restaurant wurde Montagabend dann auch Nadines Geburtstag gefeiert - inkl. Mega-Torte! Nur das Messer zum Anschneiden fehlte, die Nadine in einem Insta-Video witzig kommentierte.

Nadine Krena feiert mit RAF Camora Geburtstag

Mehr lesen:

Chart-Stürmer im 7. Himmel

Wann die Hochzeit stattfindet, ist derzeit noch geheim - und auch wo geheiratet werden soll. Dass der Kult-Rapper aber im 7. Himmel schwebt zeigen seine Postings. Noch nie gab er seinen 1,8 Millionen Followern so tiefe Einblicke in sein Privatleben und beweist dabei auch noch Humor:

Nadine Krena feiert mit RAF Camora Geburtstag

Immerhin - rund eine halbe Millionen Menschen haben seine Verlobungs-News mit einem Herz versehen. Bei der Hochzeit könnte er das sogar noch toppen.

