ÖSV-Adler springen auf Normalschanze um Medaillen

Die rot-weiß-roten Skispringer starten bei den Olympischen Spielen in Italien voll durch. In Predazzo geht es am Montag für das ÖSV-Quartett um die erste Einzel-Goldmedaille seit 20 Jahren.

Die Jagd auf das begehrte Edelmetall beginnt für Stephan Embacher, Jan Hörl, Stefan Kraft und Daniel Tschofenig am Montag (19.00/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) auf der Normalschanze. In Predazzo will das Team die Chance nutzen, während Topfavorit Domen Prevc nach vier Weltcupsiegen in Serie als der Mann gilt, den es zu schlagen gilt. Die Schanze im Fleimstal wurde nach schweren Stürzen im Sommer umgebaut, was den absprungstarken Österreichern entgegenkommen könnte.

Kraft geht All-in für den Traum

Stefan Kraft peilt nach Team-Gold 2022 in Peking nun seine erste olympische Einzelmedaille an. Der 32-jährige Salzburger betonte, dass er für diesen kleinen Traum in den letzten Jahren sehr hart trainiert hat. Obwohl er den einzigen Normalschanzen-Bewerb der Saison in Falun gewinnen konnte, verlief seine Formkurve zuletzt eher schwankend. Kraft bleibt dennoch realistisch und weiß, dass für den Sieg zwei perfekte Sprünge und das nötige Quäntchen Glück dazugehören.

Shootingstar Embacher als Hoffnungsträger

Besonders vielversprechend verliefen die ersten Trainingssprünge für den erst 20-jährigen Stephan Embacher. Der Tiroler hinterließ den besten Eindruck im Team und vertraut auf die Ratschläge seines Mentors Gregor Schlierenzauer. Auch Jan Hörl hat klare Ambitionen und will sich nicht mit dem vierten Platz zufrieden geben, den er seit der Vierschanzentournee bereits viermal belegte. Hörl und Tschofenig kennen die Anlage gut, da Hörl hier bereits den Sommer-Grand-Prix vor seinem Teamkollegen gewinnen konnte.

Prevc jagt den Familienerfolg

Domen Prevc möchte in die Fußstapfen seiner erfolgreichen Geschwister treten und seine erste Olympia-Medaille einfahren. Die ÖSV-Adler zeigten sich mit den Umbauarbeiten an der Schanze zufrieden, auch wenn der Schanzentisch abgesenkt wurde, um die Flugkurve nach mehreren Verletzungen im Sommer zu entschärfen. Aktuell kämpfen Kraft und Co. noch mit dem Fahrgefühl in der Spur, zeigen sich aber für den Wettkampf optimistisch.

Das ÖSV-Quartett ist bereit für den ersten großen Showdown bei diesen Winterspielen.