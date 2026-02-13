Brand in Kellerbar - Alle kamen rechtzeitig raus

Eine Kellerbar geriet im Zillertal in Brand - weil hier alle richtig und schnell reagierten, wurde niemand verletzt.

Tirol. Nach dem Brand in der Kellerbar eines Hotels in Gerlos im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) Mittwochabend steht nunmehr die Ursache fest: Ein technischer Defekt im Bereich eines Halogen-Strahlers war "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" für das Feuer verantwortlich, informierte die Polizei am Freitag. Der Brand war im Bereich der Holzdecke in der Bar ausgebrochen und von einem Mitarbeiter schnell bemerkt worden. Deer ließ das Lokal schnell räumen: Eine Katastrophe wie in Crans-Montana blieb somit aus.

© ZOOM.Tirol

Der Mitarbeiter hatte selbst zum Feuerlöscher gegriffen. Letztlich löschte aber die Feuerwehr den Brand.

Die Hotelgäste begaben sich zwischenzeitig in einen benachbarten Betrieb. Nachdem die Feuerwehr die Räume belüftet hatte, konnten die Gäste wieder in ihre Unterkünfte zurückkehren. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.