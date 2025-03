Flugpreise: Wer Geld sparen will, sollte zu DIESER Uhrzeit buchen

Zu Mittag, mitten in der Nacht oder an einem bestimmten Wochentag – wann sollte man den Flug am besten buchen, damit er möglichst günstig ist? Die Reiseplattform Opodo verrät den perfekten Zeitpunkt um Geld zu sparen!

Manche buchen ihre Flüge bereits Monate im Voraus, andere schlagen spontan zu, sobald das Fernweh ruft. Während einige auf Last-Minute-Schnäppchen hoffen, sichern sich andere schon ein Jahr vorher ihr Ticket für den Traumurlaub. Die Preisunterschiede können dabei enorm sein. Doch gibt es tatsächlich den perfekten Zeitpunkt, um das günstigste Angebot zu ergattern? Die Reiseplattform Opodo hat genau das untersucht – und verrät, wann man am meisten sparen kann.

Opodo verrät den idealen Buchungszeitpunkt je nach Reiseziel

Die Online-Reiseplattform hat eine Liste mit Spartipps für die Urlaubsbuchung veröffentlicht. Um den besten Zeitpunkt für verschiedene Destinationen weltweit zu bestimmen, wurden Daten aus dem gesamten Jahr 2024 analysiert.

Mitten in der Nacht sind die Preise am günstigsten

Je nach Buchungszeitpunkt können die Flugpreise stark schwanken. Die Untersuchung von Opodo zeigt: Nachts sind die Preise oft am niedrigsten. Reisen in die USA sind um 2 Uhr nachts am preiswertesten, im Schnitt für rund 530 Euro. Zum Vergleich: Wer erst um 10 Uhr morgens bucht, zahlt durchschnittlich bis zu 721 Euro. Flüge nach Japan lassen sich am besten um Mitternacht buchen, mit einem Preis von 906 Euro statt 1.482 Euro um 3 Uhr. Flüge nach Thailand sind um 3 Uhr morgens am günstigsten (818 Euro im Vergleich zu 1.047 Euro um 5 Uhr).

Doch nicht nur bei Langstreckenzielen lohnt sich ein Blick auf die Uhr – auch innerhalb Europas kann viel Geld gespart werden. So sind Flüge nach Spanien, Griechenland und Frankreich ebenfalls um 2 Uhr nachts am günstigsten. Nach Spanien kostet der Flug zu dieser Zeit 243 Euro (statt 280 Euro um 6 Uhr), nach Griechenland zahlen Sie nur 306 Euro um 2 Uhr, während der Preis um 9 Uhr auf 335 Euro steigt, und nach Frankreich ist der Flug um 2 Uhr mit 219 Euro deutlich günstiger als um 7 Uhr, wo er 269 Euro kostet. Flüge nach Italien sind um 1 Uhr nachts am preiswertesten mit 239 Euro, während der Preis um 4 Uhr auf 282 Euro steigt. Für die Türkei bucht man am günstigsten um 4 Uhr morgens mit einem Preis von 259 Euro, im Vergleich zu 283 Euro bei einer Buchung um 23 Uhr.

An diesem Wochentag sind Flüge am billigsten

Aber auch der Wochentag hat einen entscheidenden Einfluss auf den Endpreis. Die Daten von Opodo zeigen, dass das Buchen an bestimmten Tagen helfen kann, sich die günstigsten Flüge zu sichern, wobei auch dies nach Reiseziel variiert.

Europa

Für viele europäische Reiseziele, darunter Frankreich, Polen, die Schweiz und Dänemark, ist Sonntag der beste Tag für eine Buchung.

Wenn Sie nach Spanien reisen möchten, sollten Sie am besten donnerstags buchen.

Für Griechenland sind Freitage ideal.

Für Italien ist Mittwoch der beste Tag zum Buchen.

Asien

Für Flüge nach Asien sind generell Sonntage der beste Tag, um die besten Angebote zu finden.

Ausnahme: Ein Flug nach Thailand ist jedoch montags günstiger, mit einem Preis von 914 Euro im Vergleich zu 994 Euro an Sonntagen (eine Ersparnis von 80 Euro).

Flüge nach Japan können donnerstags für 1.144 Euro gebucht werden, während sie mittwochs bei 1.249 Euro liegen (eine Ersparnis von 105 Euro).

Nord- und Südamerika

Einen Flug in die USA sollte man donnerstags für 632 Euro buchen, anstatt montags für 667 Euro (eine Ersparnis von 65 Euro).

Für Costa Rica ist der günstigste Buchungstag der Sonntag, mit einem Preis von 846 Euro, während der Flug am Montag 952 Euro kostet.

Für Kolumbien ist der Montag der beste Tag für eine Buchung, mit einem Preis von 1.007 Euro. Wird der Flug jedoch am Wochenende gebucht, kostet er 100 Euro mehr.

Wer also auf die besten Preise aus ist, sollte seine Flugbuchungen gezielt in diesen Zeiten vornehmen.