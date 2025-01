Veganuary: Die besten veganen Restaurants in Wien

Im Jänner nehmen sich viele vor, sich vegan zu ernähren und auf tierische Produkte zu verzichten. Doch auch abseits des „Veganuary“ ist die vegane Küche längst ein fester Bestandteil eines modernen Lifestyles. In Wien laden zahlreiche Restaurants dazu ein, pflanzliche Gerichte zu entdecken.

Laut der veganen Gesellschaft Österreichs ist der Anteil an vegan lebenden Menschen in hierzulande seit 2021 von 3 % auf ganze 5 % gestiegen. Österreich liegt daher im Europavergleich an erster Stelle, dicht gefolgt von Deutschland mit 4 %. Kein Wunder also, dass auch die Nachfrage nach veganen Restaurants immer mehr zunimmt. In Wien gibt es mittlerweile ein breites Angebot an veganen Bistros, Lokalen, Cafés und Fine-Dining-Spots, die vielseitige Gerichte ohne tierische Inhaltsstoffe anbieten. Wir stellen eine Übersicht über ein paar der besten veganen Locations der Hauptstadt vor.

Die besten veganen Restaurants in Wien

Hollerei

Hollergasse 9, 1150 Wien

Das Café-Restaurant mit schickem Interieur überzeugt mit vegetarischen und veganen Speisen der asiatischen und mediterranen Küche. Auf der Speisekarte findet man auch glutenfreie Optionen.

Schwein

Siebensterngasse 31/III, 1070 Wien

Das im November eröffnete Restaurant möchte Vorurteile gegenüber vegetarischer und veganer Ernährung abbauen und zeigen, dass diese Küche für alle Genussliebhaber attraktiv ist. Innovative Gerichte wie „Benni Magic“ – ein knusprig getoastetes Croissant, gefüllt mit Spinat, Kräuterseitlingen, Ei, Hollandaise und Parmesan, oder die „Fried Schwein’s Lasagne“ sind ein echter Hit.

Vevi

Stollgasse 5; Albertgasse 51; Leithastraße 21

Das vietnamesische Lokal tischt vietnamesische Köstlichkeiten auf: Von Suppen und Salaten über Sommerrollen bis hin zu Phò und Reisgerichten. Außerdem gibt es wöchentlich wechselnde Mittagsmenüs.

Velani

Schönbrunner Str. 235, 1120 Wien

Das Velani serviert klassische österreichische Hausmannskost, nur eben vegan. Auf der Speisekarte stehen Leberknödelsuppe, Kürbisgulasch, Zwiebelrostbraten oder Kaiserschmarrn.

Cafe Harvest

Karmeliterpl. 1, 1020 Wien

Das Bistrot zählt zu den coolsten veganen Hotspots in Wien. Neben warmer Küche bietet es auch reichlich Kaffeekultur an. Zudem gibt es werktags köstliche Tagesgerichte.

Tian Bistro

Schrankgasse 4, 1070 Wien

Hier findet man anspruchsvolle vegetarische und vegane Küche unter dem Motto „Einmal alles bitte“. Die Gerichte werden nach dem Sharing-Konzept in der Tischmitte serviert.

Jola

Salzgries 15, 1010 Wien

Das Fine-Dining-Restaurant verköstigt mit einem veganen Gourmetmenü. Zum Einsatz kommen selbstgemachte Produkte und Zutaten von kleinen, nachhaltig wirtschaftenden, lokalen Betrieben.

The LaLa

Neustiftgasse 23, 1070 Wien

Hier trifft vegane Küche auf hippen Lifestyle. Das Angebot reicht von Frühstück über pikante und süße Bowls bis hin zu Desserts und Smoothies. Die Gerichte sind nicht nur rein pflanzlich, sondern auch zucker- und laktosefrei.