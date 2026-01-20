D-Bar im The Ritz-Carlton, Vienna im neuen Glanz: Hotspot für Cocktailliebhaber erfindet sich neu

Die D-Bar im The Ritz-Carlton, Vienna, zeigt sich nach Renovierung geheimnisvoller und eleganter denn je. Neue Signature Cocktails, amerikanische Klassiker und die exklusive „Golden Hour“ machen den Hotspot zum perfekten Ort, um stilvoll den Abend einzuläuten.

Die D-Bar zeigt sich in neuem geheimnisvollen Kleid. © D-Bar/The Ritz-Carlton, Vienna

Die D-Bar ihat ihr Gesicht verändert – und wie! Intime Sitznischen, gedämpftes Licht und geschmackvolle Dekoration verwandeln die Bar in einen Zufluchtsort für Genießer. Unter dem Motto „Discover The Reflections“ entführt die Bar ihre Gäste auf eine Reise durch die Geschichte und moderne Interpretation der amerikanischen Mixologie.

"Isla Verde" - Pina Colada neu interpretiert © D-Bar/The Ritz-Carlton, Vienna

Neue Cocktails, neue Geschmackserlebnisse

Assistant Bar Manager Florian Steflitsch und sein Team haben eine Reihe neuer Signature Drinks kreiert – darunter „Isla Verde“ und „Golden Hind“. Klassische Cocktails wie der Old Fashioned oder Mai Tai werden neu interpretiert und bieten überraschende Geschmacksmomente. Spirituosen, Champagner und Weine runden das Angebot ab, dazu serviert man trendige Snacks von der "Lobster-Avacado Roll" oder "American Mac & Cheese", aber auch den klassische "Steak Sandwich" und "The American Burger".

Espresso Martini © D-Bar/The Ritz-Carlton, Vienna

Golden Hour: der stilvolle Übergang

Zwischen 18 und 20 Uhr lädt die D-Bar zur Golden Hour ein – kein Happy Hour-Einerlei, sondern ein kuratierter Moment des Ankommens. Signature Cocktails, frische Aromen und das beliebte „Martini and Fries“-Angebot - eine moderne Interpretation des Aperitif-Moments mit einem Martini nach Wahl und goldenen Trüffel-Pommes - schaffen eine entspannte, urbane Atmosphäre, in der Gespräche entstehen und der Abend stilvoll beginnt. Cocktails kosten ab 13 Euro, das Martini-Special 23 Euro.

Sparkling Renaissance - Bellini Twist © D-Bar/The Ritz-Carlton, Vienna

Die D-Bar ist täglich von 18 bis 01 Uhr geöffnet. Reservierungen unter Tel.+43 1 31188150 oder via E-Mail an vienna.restaurant@ritzcarlton.com