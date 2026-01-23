Alles zu oe24VIP
BIPA eröffnet erste Filiale in Bukarest und startet Expansion in Rumänien
Expansion

BIPA eröffnet erste Filiale in Bukarest und startet Expansion in Rumänien

23.01.26, 08:47
Der österreichische Drogeriefachhändler BIPA ist ab sofort in Rumänien vertreten. Mit der Eröffnung der ersten Filiale in der Mega Mall in Bukarest setzt das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein seiner internationalen Wachstumsstrategie und plant bereits zahlreiche weitere Standorte. 

BIPA ist ab sofort am rumänischen Markt aktiv. Die erste Filiale des heimischen Drogeriefachhändlers eröffnete in der Mega Mall, einem der größten Einkaufszentren Rumäniens, in der Hauptstadt Bukarest. Auf einer Verkaufsfläche von rund 320 Quadratmetern präsentiert sich der Markt in einem modernen Ladenlayout und soll Kunden ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis bieten. Das Sortiment umfasst mehr als 13.000 Produkte in über 15 Kategorien – von Beauty und Körperpflege über Gesundheit bis hin zu Haushaltsartikeln. Ergänzt wird das Angebot durch mehr als 25 bekannte Make-up-Marken sowie ein starkes Eigenmarkensortiment.

BIPA eröffnet erste Filiale in Bukarest und startet Expansion in Rumänien
Starke Eigenmarken und breites Produktsortiment
Ein zentraler Bestandteil des BIPA-Konzepts in Rumänien sind die Eigenmarken. Insgesamt stehen mehr als 1.500 BIPA-Eigenmarkenprodukte zur Verfügung, darunter BI CARE, BI LIFE, BI KIDS, BI STYLED, BI HOME, BABYWELL, bi good sowie die Make-up-Marke LOOK BY BIPA. Das Sortiment ist auf ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und die Bedürfnisse der rumänischen Konsumenten abgestimmt. „Die Eröffnung der ersten BIPA-Filiale in Rumänien ist für uns ein wichtiger Meilenstein und ein strategischer Schritt in unserer internationalen Expansion“, erklärt Martin Gaber, Geschäftsführer von BIPA Rumänien.

Rumänien als wichtiger Wachstumsmarkt für BIPA
Mit dem Markteintritt in Rumänien setzt BIPA seine internationale Expansionsstrategie konsequent fort. Nach Österreich und Kroatien ist Rumänien das dritte Land, in dem das Unternehmen aktiv ist. Bereits ab 2026 plant BIPA, jährlich zwischen 20 und 25 neue Filialen im Land zu eröffnen. Auf Basis unserer Erfolge in Österreich und Kroatien bringen wir nun auch nach Rumänien starke Eigenmarken, attraktive Preise und ein modernes Einkaufserlebnis – ein wichtiger strategischer Schritt für BIPA und die REWE Group", betont Markus Geyer, CEO Bipa International. 

Marcel Haraszti, Vorstand REWE International AG

Marcel Haraszti, Vorstand REWE International AG

Auf Wachstumskurs in Mittel- und OsteuropaMit 45 Jahren Erfahrung im Drogeriefachhandel ist BIPA einer der führenden Drogeriefachhändler in Österreich und ein bedeutender Player in Kroatien. Rund 3,3 Millionen treue Kunden zählen BIPA zu ihrer bevorzugten Marke. 2025 überschritt das Unternehmen die Marke von über einer Milliarde Euro Umsatz in Österreich und Kroatien – getragen von einem starken, konsistenten Wachstum der vergangenen Jahre. „Die Expansion von BIPA nach Rumänien ist ein starkes Signal für unsere Positionierung in Mittel- und Osteuropa. Mit einer klaren Wachstumsstrategie werden wir Kunden in Rumänien jene Qualität und Vielfalt bieten, für die BIPA seit Jahrzehnten steht“, beschreibt Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG, den Expansionsschritt.

