Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 22.000 aktien equal +0% Andritz AG 59.95 aktien up +0.5% BAWAG Group AG 110.80 aktien down -0.98% CA Immobilien Anlagen AG 23.160 aktien up +1.14% CPI Europe AG 18.560 aktien down -0.22% DO & CO Aktiengesellschaft 223.50 aktien up +0.45% EVN AG 23.550 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 84.80 aktien down -0.53% Lenzing AG 25.950 aktien up +2.37% OMV AG 46.100 aktien down -0.73% Oesterreichische Post AG 29.500 aktien up +0.68% PORR AG 28.550 aktien down -0.52% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.600 aktien up +0.34% SBO AG 27.550 aktien up +1.85% STRABAG SE 77.30 aktien down -0.51% UNIQA Insurance Group AG 12.560 aktien down -0.32% VERBUND AG Kat. A 61.70 aktien up +1.48% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.400 aktien equal +0% Wienerberger AG 27.300 aktien up +1.56% voestalpine AG 30.060 aktien up +0.2%
  1. oe24.at
  2. Business
Wiener Melange im Rampenlicht: Tag des Kaffees feiert Wiens berühmteste Kaffeespezialität
© Gettyimages

Kaffeegenuss

Wiener Melange im Rampenlicht: Tag des Kaffees feiert Wiens berühmteste Kaffeespezialität

29.09.25, 09:46
Teilen

Am 1. Oktober wird weltweit der Internationale Tag des Kaffees gefeiert – in Wien steht heuer die Melange im Mittelpunkt. Eine Studie der KMU Forschung zeigt: Für viele Wienerinnen und Wiener ist das Kaffeehaus noch immer das zweite Wohnzimmer. Aber auch am Arbeitsplatz wird guter Kaffee geschätzt.

Der Tag beginnt für viele Wienerinnen und Wiener mit einer Tasse Kaffee – und am 1. Oktober gibt es dazu heuer noch ein kleines Extra. Die Wiener Cafétiers verteilen zum Internationalen Tag des Kaffees Goodie-Bags an mehreren zentralen Standorten der Stadt: neben der Oper, beim Stephansdom und am Schwedenplatz. Die Frühstückssackerl enthalten ein Kipferl, Mineralwasser und weitere Überraschungen.

"Kein Tag ohne eine Tasse Kaffee" - Wolfgang Binder, Berufsgruppensprecher der Wiener Kaffeehäuser und Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien (v.l.).

© WKW/Wieser

Wiener Melange als Kulturgut
Im Zentrum der diesjährigen Feierlichkeiten steht eine der bekanntesten Spezialitäten der Wiener Kaffeehäuser: die Wiener Melange. Sie wird schon seit Jahrhunderten serviert – erstmals 1803 als „Melange à la Viennoise“ in der Wiener Zeitung erwähnt. Ihr Rezept ist einfach, aber unverwechselbar: Ein Mokka, leicht verlängert, mit warmer Milch verfeinert und von einer Milchschaumhaube gekrönt. „Die Wiener Melange ist wohl so bekannt wie das Wiener Schnitzel. Und sie ist für die Wiener Gastlichkeit genauso wichtig“, betont Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien.

Kaffeehaus als zweites Wohnzimmer
Nicht nur die Melange, auch das gesamte Kaffeehaus hat einen hohen Stellenwert. Eine Untersuchung der KMU Forschung zeigt: Ein Drittel der Wiener Bevölkerung – also mehr als eine halbe Million Menschen – besucht mindestens einmal pro Woche ein Kaffeehaus, ein weiteres Viertel mehrmals im Monat. „Das Kaffeehaus ist noch immer das zweite Wohnzimmer der Wienerinnen und Wiener“, so Wolfgang Binder, Berufsgruppensprecher der Wiener Kaffeehäuser.

Studie zeigt,welchen Stellenwert Kaffee am Arbeitsplatz hat
Zum Internationalen Tag des Kaffees am 1. Oktober hat Jura Österreich gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut TQS den Kaffeekonsum in heimischen Betrieben untersucht. Das Ergebnis: Kaffee ist für viele mehr als ein Getränk – er gehört zur Kultur am Arbeitsplatz.

Kaffee als fixer Bestandteil des Arbeitsalltags: Ob im Büro, im Coworking-Space oder beim Kundentermin: Kaffee ist in Österreich ein unverzichtbarer Begleiter. Für die Mehrheit der Befragten hat er nicht nur mit Genuss, sondern auch mit Kultur und sozialem Miteinander zu tun.

Zahlen, die für sich sprechen
Die aktuellen Jura Kaffee-Insights zeigen:

  • 60 % trinken regelmäßig Kaffee am Arbeitsplatz.
  • 23 % konsumieren drei bis vier Tassen pro Tag oder mehr.
  • 40 % sehen den Kaffeemoment als Pause.
  • 25 % gönnen sich Kaffee bewusst als Belohnung.
  • 23 % nutzen ihn, um produktiver zu sein.

Milchkaffee oder Schwarz?
Auch die Vorlieben sind klar verteilt: 56 % bevorzugen Kaffeespezialitäten mit Milch, während 45 % Schwarzkaffee trinken. Damit spiegelt sich auch im Arbeitsalltag die Vielfalt der österreichischen Kaffeekultur wider.

Julius Meinl feiert den tAg des Kaffees österreichweit mit Rubbellosen.

Julius Meinl feiert den tAg des Kaffees österreichweit mit Rubbellosen.

© Julius Meinl

Weitere Aktivitäten zum Tag des Kaffees 
Genuss trifft Spannung
Julius Meinl feiert den Tag des Kaffees mit Rubbellosen. In allen teilnehmenden Cafés erhalten Kaffeeliebhaber und Kaffeeliebhaberinnen zu jeder Bestellung ein Rubbellos (https://juliusmeinl.com/at/rubbellos-aktion).
Mit etwas Glück verbirgt sich dahinter ein Sofortgewinn – ein zusätzlicher Kaffee, der direkt vor Ort genossen werden kann. Die Aktion lädt dazu ein, diesen besonderen Tag mit Familie und Freunden gemeinsam zu feiern und den Kaffeegenuss mit einem Hauch Spannung zu verbinden. Die Aktion läuft vom 01. bis 07. Oktober in über 400 teilnehmenden Betrieben in ganz Österreich.

Ströck: Aktion „Kaffeegenuss in € 1 – 2 – 3“

Ströck: Aktion „Kaffeegenuss in € 1 – 2 – 3“

© Ströck

Die Bäckerei Ströck lockt am 1. Oktober mit der Aktion „Kaffeegenuss in € 1 – 2 – 3“. Geschulte Baristas bereiten jede Tasse individuell zu – ganz nach den Vorlieben der Gäste, ob kräftiger Espresso oder cremiger Cappuccino. Ob als energiegeladener Start in den Tag oder als genussvolle Pause zwischendurch – eine frisch gebrühte Tasse Kaffee vom Ströck Barista macht Freude. Zum Internationalen Tag des Kaffees gibt es den beliebten Fairtrade-Bio-Kaffee in ausgewählten Ströck-Filialen in allen Größen zum Aktionspreis:

  • Kaffee klein: € 1,-
  • Kaffee mittel: € 2,-
  • Kaffee XL: € 3,-

www.stroeck.at/kaffee

Geschichte der Wiener KaffeehäuserSeit mehr als 330 Jahren ist der Kaffee in Österreich präsent. Sein Ursprung ist eng mit der Türkenbelagerung Wiens im Jahr 1683 verbunden. Die von den Türken zurückgelassenen Bohnen erweckten unter der Wiener Bevölkerung bald reges Interesse. 1685 eröffnete das erste Kaffeehaus.Zu Beginn des 19. Jahrhunderts konnten Kaffeeliebhaber bereits zwischen etwa 90 Kaffeehäusern wählen, um die Wende zum 20. Jahrhunderts zwischen 1.200 und heute zeigt die Statistik rund 1.500 Betriebskonzessionen und 1.900 Standorte. Darunter befinden sich rund 870 Kaffeehäuser, 580 Kaffee-Restaurants, 345 Espressi bzw Stehcafés und 160 Kaffee-Konditoreien.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden