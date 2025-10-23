Espresso-Index: Wo der Espresso in Europa am günstigsten ist

Der Koffeinkick ist in ganz Europa beliebt – die Preise unterscheiden sich je nach Stadt enorm.

Espresso – klein, stark und auch hierzulande unverzichtbar. Für viele ist er morgens der Lebensretter, für andere das Symbol europäischer Kaffeekultur. Doch was kostet das kleine Tässchen 2025 in Europas Hauptstädten? TRAVELBOOK hat sich durch über 160 Menükarten gearbeitet und den Espresso-Index 2025 erstellt.

Die Überraschung: In Nordeuropa kostet der schnelle Koffeinschub mittlerweile fast so viel wie ein kleines Mittagessen, während man in Südeuropa und Osteuropa noch richtig günstig schlürfen kann.

Die teuersten Städte: Skandinavien lässt grüßen

An der Spitze des Rankings stehen – wie schon in den Vorjahren – die Nordlichter Europas: Kopenhagen, Helsinki und Stockholm. Kaffeeliebhaber zahlen hier zwischen 3,34 und 4,57 Euro pro Tasse. Besonders hart trifft es Dänen: 4,57 Euro für einen Espresso – fast schon ein kleines Luxusgut.

Top 8 der teuersten Hauptstädte:

Kopenhagen, Dänemark – 4,57 € Helsinki, Finnland – 3,52 € Stockholm, Schweden – 3,34 € Dublin, Irland – 3,32 € Luxemburg (Stadt), Luxemburg – 3,18 € Amsterdam, Niederlande – 2,99 € Prag, Tschechien – 2,85 € Brüssel, Belgien – 2,83 €

Mittelfeld: Espresso bleibt noch Alltag

In Mitteleuropa zahlen Kaffeefans moderate Preise. Paris, Berlin, Madrid oder Wien liegen zwischen 2,30 und 2,75 Euro – also noch bezahlbar für den täglichen Wachmacher. Auch die baltischen Staaten und die Slowakei zählen hier dazu.

Plätze 9 bis 16:

9. Paris, Frankreich – 2,75 €

10. Tallinn, Estland – 2,73 €

11. Wien, Österreich – 2,72 €

12. Athen, Griechenland – 2,55 €

13. Berlin, Deutschland – 2,52 €

14. Riga, Lettland – 2,50 €

15. Madrid, Spanien – 2,40 €

16. Bratislava, Slowakei – 2,38 €

Günstige Espresso-Oasen: Südeuropa und Osten

Wer es günstig mag, sollte in den Süden oder Osten Europas reisen. Hier kostet ein Espresso meist um die 2 Euro oder weniger – teilweise weniger als die Hälfte des Preises in Skandinavien.

Plätze 17 bis 27 – die günstigen Regionen:

17. Vilnius, Litauen – 2,30 €

18. Bukarest, Rumänien – 2,29 €

19. Warschau, Polen – 2,23 €

20. Ljubljana, Slowenien – 2,03 €

21. Nikosia, Zypern – 2,02 €

22. Zagreb, Kroatien – 1,95 €

23. Sofia, Bulgarien – 1,88 €

24. Rom, Italien – 1,87 €

25. Budapest, Ungarn – 1,84 €

26. Valletta, Malta – 1,69 €

27. Lissabon, Portugal – 1,43 €

In Lissabon bekommt man die „Bica“ fast zum halben Preis einer skandinavischen Tasse – hier ist der Espresso im Europa-Vergleich am günstigsten.

Warum die Preise steigen

Der allgemeine Preisanstieg hat viele Gründe: Die Weltmarktpreise für Kaffee klettern, Importkosten und Energiepreise steigen, und auch die Gastronomie in vielen Ländern muss höhere Kosten weitergeben. Doch ob Luxus-Kick in Kopenhagen oder günstiger Genuss in Lissabon – der Espresso bleibt ein Stück europäische Kultur. Und eines ist sicher: Wo er am besten schmeckt, liegt wie immer im Auge (oder besser gesagt im Gaumen) des Betrachters.