Liebes-Comeback für Rapper Bushido und Anna-Maria Ferchichi

Nach Monaten der Trennung und leisen Zweifel ist aus Abstand wieder Nähe geworden. In Berlin zeigten sich Bushido und Anna-Maria Ferchichi erstmals öffentlich vereint – ein Auftritt, der mehr war als ein privater Moment und das Ende einer bewegten Beziehungsgeschichte markiert.

„Ich bin echt froh, heute Abend sagen zu können, dass meine Frau hier ist. Lange Geschichte.“ Bushido spricht den Satz ins Mikrofon – und mit ihm fällt hörbar eine Last. Auf der Bühne der Berliner Uber Arena steht der Rapper, aber auch ein Ehemann und Vater. Vor der Bühne die acht Kinder des Paares, die Drillinge geschützt durch Kopfhörer. In einer der Logen sitzt Anna-Maria Ferchichi, lächelnd, sichtbar bewegt. Kurz darauf bestätigt sie gegenüber Bild : „Ja, Anis und ich sind wieder ein Paar.“

Mehr lesen:

Noch im November hatten Anna-Maria und Anis Ferchichi öffentlich gemacht, dass sie seit einem halben Jahr getrennte Wege gingen – zumindest räumlich. Was damals wie ein Bruch wirkte, entpuppte sich rückblickend als Zäsur mit klarem Ziel. Anna-Maria erinnert sich an den Moment der Erkenntnis: „In dem Moment, als wir das ausgesprochen hatten, schauten wir uns beide an und sagten: Das sind wir doch nicht. Wir gehören doch zusammen. Wir lieben uns und müssen das hinbekommen."

Nun haben sie einander wiedergefunden. Die Verbindung ist nie komplett abgerissen – nicht seit ihrem Kennenlernen 2011, nicht seit der Hochzeit 2012, nicht seit der Geburt ihrer sieben gemeinsamen Kinder. Selbst eine frühere Trennung im Jahr 2014 änderte daran nichts. Doch diesmal sei alles anders gewesen: bewusster, reflektierter, stiller. „Es war richtig, dass wir ab Juni 2025 für ein halbes Jahr getrennt gewohnt haben. Wir haben uns trotzdem jeden Tag gesehen, auch wegen der Kinder. Vor allem aber haben wir offen über unsere Probleme geredet.“

Statt Vorwürfen gab es Gespräche, statt Nähe auf Knopfdruck Raum zum Atmen. „Anis hat mir die Zeit gegeben, die ich gebraucht habe. Es gab keinen Streit, keine Eifersucht, keine neuen Partner, keine Forderungen. Dafür ist Anis zu selbstbewusst. Er wusste, dass er mich sonst verloren hätte.“ Genau darin lag offenbar der Wendepunkt: kein Druck, kein Drama, sondern Vertrauen – und die Bereitschaft zu einem echten Neubeginn.

Neustart mit Bodenhaftung

Inzwischen lebt die Großfamilie wieder zusammen. Der neue Lebensmittelpunkt ist München, wo derzeit der Umzug ins neue Zuhause vorbereitet wird. „Die Möbel kommen in acht Wochen. Anis hilft mir, wo er kann. Wir freuen uns sehr auf diesen Neuanfang in einer neuen Stadt“, sagt Anna-Maria zu Bild. Der Mann, der einst vor allem auf der Bühne zu Hause war, hat seinen Alltag längst neu geordnet. „Anis kümmert sich um die Wäsche und er kocht. Wir haben drei Thermomixe, das ist jetzt sein Revier.“