TWM-Mama Michelle - Wirbel um neues Liebes-Tattoo: "Ist das ein Lungenflügel?"
© ATV

Comeback

TWM-Mama Michelle - Wirbel um neues Liebes-Tattoo: "Ist das ein Lungenflügel?"

13.01.26, 09:20
In der 20. Staffel der Reality-Serie geht es ordentlich zur Sache.

Alte Bekannte und neue Gesichter sind in der aktuellen Staffel von  "Teenager werden Mütter"  zu sehen.

Teenager werden Mütter
© ATV

Teenager werden Mütter
© ATV

Überraschung

Es ist bereits die 20. Staffel des erfolgreichen Formats, das Kandidatinnen wie  Kerstin  oder Meli zu Bekanntheit in Österreich verhalf. Nicht mehr ganz neu dabei, aber immer für eine Überraschung gut ist Michelle. 

Liebes-Comeback

Die junge Mutter hat alle Hände voll zu tun: drei Kinder, kein Mann, dafür endlich ein erster Teilzeitjob. Alles sehr erfreulich, doch bei Oma Sabine und Stiefpapa Alex lässt die 22-Jährige dann die Bombe platzen: Sie ist wieder mit Ex-Freund Jovan zusammen.

Verwirrung um Motiv

Das Problem? Der Vater ihrer beiden Töchter sitzt im Gefängnis und darf alle paar Wochenenden zu Besuch kommen. Reicht das als Grundlage für ein erfolgreiches Liebes-Comeback? Als Zeichen ihrer Liebe hat sich Michelle wieder tätowieren lassen - rote Lippen und der Name ihres Liebsten zieren nun den Hals der Jungmama. Stiefpapa Alex hat dazu eine eindeutige Meinung und fragt sich, ob das ein Lungenflügel sein soll...

Was seht ihr?

Auch auf Insta geht es bei den Kommentaren rund - viele nicht sehr schmeichelhafte Bezeichnungen sind zu lesen. Manche aber bekräftigen, dass solche Entscheidungen ganz individuell sind.

Teenager werden Mütter ist jeden Montag um 20:15 auf ATV zu sehen.

