TWM Laura
© ATV

Reality-Show

TWM - Neue Staffel startet mit Ungeziefer-Alarm

07.01.26, 10:14
Teilen

"Teenager werden Mütter" ist endlich wieder zurück.

Fans des Formats fieberten schon Wochen auf den Anfang des Jahres hin. Warum? Weil am 5.1. die Jubiläumsstaffel von "Teenager werden Mütter" startete. Es ist bereits die 20. (!) Staffel!

Viele bekannte Gesichter sind dabei - Melanie und Andi zum Beispiel oder Petra und Miguel. Andere Stars kommen (leider) nicht mehr vor - vielfach Vater Marcell ist immer wieder zu Gast im Häfn und Kerstin widmet sich einem neuen TV-Projekt und ist bei Lesungen zu ihrem Buch " Kerstin unscripted " anzutreffen.

Rasch

Doch es gibt auch einige Neuzugänge. Laura, die 16-Jährige Jung-Mama lernte ihren Freund über eine Dating-App kennen. Dann zogen sie zusammen und zack wurde sie schwanger. 

Ungeziefer?

Unterstützung gibt's zwar von Mama Nicole, doch die hat auch immer ein wachsames Auge auf Details in der eigenen Bude ihrer Tochter: Wenn Mama zu Besuch kommt, wird's schon mal  unangenehm für Laura. Denn Mama hat ungebetene Mitbewohner in Lauras Wohnung entdeckt – krabbelnde, fliegende, wuselnde Mitbewohner, die in einem Familienhaushalt definitiv nichts verloren haben.

Fans für die Jung-Mama

Die Insta-Crowd sieht die Sauberkeit in Lauras Wohnung nicht so eng und springen der jungen Mama zur Seite: "Versteh nicht warum man das mit den Schuhen ansprechen muss, wenn ein Fernseh-Team da ist. Sowas spricht man vlt an, wenn "Gäste" weg sind oder man kann auch selbst Sachen wegräumen, wenn sie einem auffallen und stören," schreibt eine Userin.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

