× Achtung: Warum Sie Kekse nie in einer Keksdose lagern sollten

Kekse versüßen uns die gemütliche Adventzeit und gehören einfach auf jeden Weihnachtsteller. Viele Menschen greifen zur klassischen, oft liebevoll verzierten Keksdose, um die Leckereien aufzubewahren. Doch das ist keine gute Idee.

Ob Vanillekipferl, Zimtsterne oder Matcha-Plätzchen – Kekse sind ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Wer möglichst lange etwas von seinen Weihnachtskeksen haben möchte, sollte diese gut aufbewahren. Doch die Keksdose ist nicht der beste Ort, um Ihr Gebäck lange frisch und köstlich zu halten. Wir verraten, wie Sie Ihre Plätzchen stattdessen lagern sollten.

Warum Sie Kekse nie in einer Keksdose lagern sollten

© Getty Images ×

Die Keksdose von Oma oder das nostalgische Weihnachtsmotiv auf der Dose verleihen ihr einen besonderen Charme. Doch so schön diese Erinnerungsstücke auch sind – zur Aufbewahrung von Keksen taugen sie leider wenig, denn die Kekse werden schnell hart, pappig oder verlieren ihr Aroma. Das Problem an herkömmlichen Keksdosen aus Blech ist nämlich, dass sie sich nicht komplett luftdicht verschließen lassen und Luft ist der größte Feind von stärkehaltigen Lebensmitteln wie Plätzchen und Co. Sie entzieht dem Gebäck Feuchtigkeit, wodurch es austrocknet und an Aroma verliert.

Plätzchen richtig lagern

Damit Ihre Kekse auch nach Tagen noch frisch und aromatisch bleiben, sollten Sie sie in luftdicht verschließbaren Plastikdosen aufbewahren. Für weiche Plätzchen, wie solche mit Kokosflocken oder Marmeladenfüllung, empfiehlt es sich, die Dose zusätzlich mit Frischhaltefolie auszukleiden. Das schützt vor Feuchtigkeitsverlust und bewahrt die zarte Konsistenz. Knusprigere Kekse hingegen profitieren von einer Schicht Alufolie, die einen zusätzlichen Schutz vor dem Austrocknen bietet.

Für eine längere Haltbarkeit ist das Einfrieren die beste Lösung. Legen Sie die Kekse entweder einzeln oder in kleinen Portionen in Gefrierbeutel. So lassen sie sich bei Bedarf schnell auftauen und schmecken wie frisch gebacken.

Keksarten separat aufbewahren

© Getty Images ×

So ansprechend ein bunt gemischter Weihnachtsteller auch aussieht, beim Lagern gilt: Sorten sollten niemals zusammen aufbewahrt werden. Verschiedene Plätzchenarten beeinflussen sich gegenseitig – besonders intensives Gebäck mit Gewürzen, Kokos oder Kaffee kann anderen Sorten ihren Geschmack rauben. Lagern Sie daher jede Sorte in einem eigenen Behälter. Falls nur ein Aufbewahrungsgefäß zur Verfügung steht, hilft es, die Plätzchen mit Lagen aus Backpapier voneinander zu trennen.

So lange halten Ihre Kekse

Richtig gelagert, bleiben die meisten Plätzchen – wie Schoko- oder Marmeladengebäck sowie Lebkuchen – über mehrere Wochen hinweg frisch und köstlich, vorausgesetzt, sie werden nicht vorher aufgefuttert. Plätzchen mit Cremefüllung hingegen sollten innerhalb weniger Tage verzehrt werden, da sie deutlich empfindlicher sind.