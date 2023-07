× Darum sollten Sie immer mit geschlossenen Fenstern schlafen

Besonders im Sommer neigen viele dazu, die Fenster während der Nacht weit aufzureißen, um die Temperaturen im Schlafzimmer runter zu kühlen. Dies kann allerdings eine Vielzahl an negativen Auswirkungen haben.

Viele Menschen bevorzugen nachts mit offenen Schlafzimmerfenstern zu schlafen, um in der Nacht ausreichend frische Luft zu bekommen. Jedoch zeigt eine neue Studie des Kardiologen Thomas Münzel, dass dies für den Körper Stress bedeuten kann.

Nächtlicher Lärm hat Auswirkungen auf die Gesundheit

In Zusammenarbeit mit seinem Forschungsteam an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz untersuchte Münzel die Auswirkungen von Straßenlärm auf die Gesundheit und entdeckte, dass nächtlicher Lärm größere Auswirkungen auf uns hat als bisher angenommen.

Aber warum ist nächtlicher Lärm, selbst wenn er uns nicht aufweckt, schädlich? Der Grund dafür ist einfach: Hintergrundgeräusche führen dazu, dass der Körper ständig Stresshormone freisetzt. Diese führen im Laufe der Zeit zu erhöhtem Cholesterinspiegel und Bluthochdruck, was sich zudem negativ auf die Herzgesundheit auswirken kann. Nachts mit geöffnetem Fenster zu schlafen, setzt dem Körper daher ständig potenziellem Stress aus. Auch wenn der Verkehrslärm einen also nicht gleich aus dem Schlaf reißt, reagiert der Körper dennoch unbewusst darauf.

© Getty Images ×

Zu den Ergebnissen der Studie erklärt Münzel, "Wir gehen davon aus, dass Lärm eine Stressreaktion induziert, die durch eine Aktivierung des sympathischen Nervensystems gekennzeichnet ist, begleitet von einer verstärkten Ausschüttung von Katecholaminen, Kortison und Angiotensin-II, die letztlich zu Störungen der Gefäßfunktion führt."

Lärmschutz

Laut Weltgesundheitsorganisation gilt bereits ein Schalldruckpegel über 65 Dezibel als schädlich. Wenn etwa ein Auto an einem offenen Fenster vorbeifährt, erreicht der Lärmpegel bereits 70 Dezibel. Wohnt man in einer stark befahrenen Straße, ist es daher definitiv ratsam, das Fenster nachts geschlossen zu halten oder den Körper zumindest mit Ohrstöpseln zu schützen.