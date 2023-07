× So überstehen Pflanzen den Sommerurlaub

Damit für Pflanzen während den Ferien keine Dürreperiode herrscht, helfen bereits einfache Tricks.

Fleißig haben wir dieses Jahr den Balkon, die Terrasse oder den Garten gepflegt. Nun sind die Flüge gebucht, die Koffer gepackt und die Vorfreude auf den Urlaub groß. Aber, was machen wir mit all den Pflanzen? Es muss nicht immer ein teures Bewässerungssystem vom Baumarkt sein. Ist kein Nachbar vorhanden, der sich während den Ferien um die Pflanzen kümmert, kann man sich mit zwei, drei Tricks auch selbst behelfen.

Die wichtigsten Tipps, damit auch Pflanzen nach dem Urlaub erholt sind:

Vorbereitung: Unkraut loswerden

Vor dem Urlaub lohnt es sich, alles Unkraut und nicht erwünschtes Gewächs aus den Töpfen zu entfernen, denn dieses nimmt der Pflanze das Wasser weg. Falls man länger verreist, lohnt es sich zudem die Pflanze großzügig zurückzuschneiden und die verblühten Triebe abzutrennen, um ihren Verbrauch zu senken. Außerdem sollte man die Pflanzen vor der Abreise nicht düngen, denn das regt den Wachstum an, wodurch die Pflanzen mehr Wasser brauchen.

© Getty Images ×

1. PET-Flasche

Die gängigste Methode ist eine umfunktionierte PET-Flasche. Je nach Wasserbedarf der Pflanze wird der Deckel der Flasche mit kleinen Löchern versehen. Anschließend wird die gefüllte Flasche in die Erde gesteckt und gibt so während der Abwesenheit immer etwas Wasser ab. Aber Achtung: Am Boden der Flasche muss ein kleines Luftloch gemacht werden, damit das Wasser überhaupt abfließen kann.

2. Badewanne

Pflanzen, die nicht wasserempfindliche Wurzeln haben, sind am einfachsten durch den Urlaub zu bringen. Diese kann man nämlich ganz einfach in die Badewanne legen. Hierfür lässt man die Badewanne ein paar Zentimeter hoch voll laufen, legt ein Handtuch in die Wanne und stellt die Pflanzen ohne Übertopf darauf. Der Trick funktioniert allerdings nur, wenn Tageslicht in das Badezimmer kommt. Ansonsten gehen die Pflanzen während den Ferien nicht wegen Trockenheit, sondern mangelndem Licht ein.

Pflanzen, die das Wasserbad gut vertragen:

Friedenslilie

Liebeslocke

Palmen

Primeln

3. Faden oder Küchenpapier

Ebenso unkompliziert ist die Faden-Methode: Bei dieser wird ein Faden, am besten ein dicker Wollfaden, auf der Erde locker ein paar Mal um die Pflanze gelegt, das andere Ende wird in ein mit Wasser gefülltes Gefäß gelegt. So kann sich die Pflanze nach Bedarf so viel Wasser zuziehen, wie sie braucht. Alternativ eignet sich auch Küchenpapier, das zu einer Rolle gezwirbelt wird.