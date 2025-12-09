Alles zu oe24VIP
Xabi Alonso
© Getty

Champions League

Real gegen Manchester City - Medien: "Finale für Xabi"!

09.12.25, 13:29 | Aktualisiert: 10.12.25, 19:02
Teilen

Real Madrid-Coach Xabi Alonso steht beim Champions-League-Duell gegen Manchester City unter enormem Druck. Nach nur zwei Siegen in den vergangenen sieben Spielen könnte das Match über seine Zukunft entscheiden.

Real Madrid-Coach Xabi Alonso steht beim Champions-League-Topduell am Mittwoch (21.00 Uhr/live Canal+ & Sport24-Liveticker) gegen Manchester City unter extremem Druck. Nach nur zwei Siegen in den vergangenen sieben Begegnungen wird das Match im Bernabéu-Stadion zu einem Schicksalsspiel für den Trainer.

Medien sprechen von "Finale" für Alonso

Die spanische Zeitung "Marca" titelte groß auf Seite eins: "Ein Finale für Xabi." Andere Fachmedien berichteten ähnlich - "AS" schrieb "Am Limit" und "Sport" von einem "Ultimatum" der Clubführung an den 44-jährigen Coach.

Krisensitzung nach Heimpleite

Nach der 0:2-Pleite gegen Celta de Vigo, die den Rückstand auf Tabellenführer Barcelona auf vier Punkte anwachsen ließ, gab es laut Medien eine Krisensitzung der Vereinsführung um Präsident Florentino Pérez. Der Boss soll Alonso mit den Worten vorgeknöpft haben: "Hier muss sich etwas ändern, und die Lösungen müssen umgehend kommen."

Alonso bestreitet Gerüchte

Der Trainer bestritt Medienberichte, er sei bei vielen seiner wichtigsten Schützlinge unbeliebt. "Die Mannschaft hält zusammen und ist davon überzeugt, dass wir morgen gewinnen können", sagte Alonso. Er genieße die Unterstützung des gesamten Kaders.

Personalsorgen bei Real

Die Personalsituation erleichtert die Aufgabe nicht. Mit ÖFB-Teamkapitän David Alaba, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold und vier weiteren Spielern fehlen sieben Akteure fix. Auch Stürmerstar Kylian Mbappe droht mit einer Muskelverletzung auszufallen.

City in guter Verfassung

Manchester City kommt gut in Schuss nach Madrid. In der Premier League verkürzte City den Rückstand auf Arsenal auf zwei Punkte, in der Champions League ist man mit zehn Punkten voll im Rennen um die Top Acht.

Andere CL-Partien am Mittwoch

Paris Saint-Germain gastiert ohne erkrankten Ballon d'Or-Gewinner Ousmane Dembele bei Athletic Bilbao. Arsenal verteidigt bei Club Brügge seine makellose Bilanz von fünf Siegen in fünf Spielen. Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer hat Sturm-Graz-Bezwinger Bodö/Glimt zu Gast.

