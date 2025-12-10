Frauenquote in Aufsichtsräten soll auf 40 Prozent steigen

Die Regelung soll ab 30. Juni 2026 gelten. Eine verbindliche Quote für Vorstände ist laut Justizministerin "wünschenswert", aber derzeit nicht umsetzbar.

Der Frauenanteil in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen soll künftig bei mindestens 40 Prozent liegen. Das kündigte Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) am Mittwoch nach dem Ministerrat an. Die Regelung soll mit 30. Juni 2026 in Kraft treten und setzt die Women-on-Boards-Richtlinie der EU um. Eine verbindliche Quote für Vorstände soll es keine geben.

Mit entsprechenden Regelungen in der Vergangenheit habe man den Frauenanteil in Aufsichtsräten bereits auf rund 32 Prozent gebracht, sagte Sporrer. Durch die EU-Regelung solle sie nun auf 40 Prozent steigen. Bei Missachtung der Quote dürften freigewordene Aufsichtsratsposten nicht nachbesetzt werden. Künftig sollen sich zudem die Sozialpartner verstärkt der Unterstützung von Frauen annehmen und "im Rahmen von Betriebsvereinbarungen auch für Frauenförderungen in den mittleren Rängen sorgen", so Sporrer.

Auch für Unternehmensvorstände wäre eine verbindliche Quote "wünschenswert gewesen", meinte die Justizministerin. Allerdings habe sich im Zuge der Verhandlungen herausgestellt, dass dies in einigen technischen Bereichen in dem vorgesehenen Zeitraum nicht umsetzbar gewesen wäre.

Kritik von FPÖ und WKÖ

Kritik an dem Vorhaben kommt von den Freiheitlichen. "Dieser neuerliche Quoten-Zwang ist in Wahrheit ein Misstrauensvotum gegen die Kompetenz und Leistung von Frauen", meint FPÖ-Frauensprechering Rosa Ecker in einer Aussendung. Sie befürchtet, dass Frauen in Führungspositionen künftig "den Stempel der 'Quotenfrau'" aufgedrückt bekommen. Auch die Wirtschaftskammer (WKÖ) findet kein Gefallen an dem Vorschlag. WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger stört sich vor allem daran, dass die EU-Vorgaben "übererfüllt" würden.

Anders bewertet man dies beim Aktienforum. Im Begutachtungsentwurf sei eine Übererfüllung noch vorgesehen gewesen. Mit dem jetzigen Entwurf liege "ein tragfähiger und ausgewogener Kompromiss vor, der den EU-Vorgaben entspricht und gleichzeitig Rechtssicherheit sowie Planungssicherheit für Unternehmen gewährleistet", sagt Aktienforum-Präsidentin Angelika Sommer-Hemetsberger.

Auch der Interessenverband für Anleger (IVA) begrüßt den gefundenen Kompromiss nach der Begutachtung. "Es geht für den Anleger letztlich nicht um Quoten, sondern um Kompetenz und Leistung", so IVA-Vorstand Florian Beckermann in einer Aussendung.