Überraschung: Jürgen Klinsmann hat einen neuen Job

Der frühere deutsche Bundestrainer ist bei der Club-WM im Einsatz.

Der letzte Job als Trainer nahm für Jürgen Klinsmann ein jähes Ende. Der ehemalige DFB-Coach wurde zusammen mit Co Andi Herzog nach nur einem Jahr als Nationaltrainer Südkoreas entlassen.

Nun ist der inzwischen 60-Jährige in offizieller Funktion für die FIFA unterwegs. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, gehört Klinsmann bei der Club-WM in den USA der Technical Study Group (TSG) des Fußball-Weltverbandes FIFA an. Die von Arsène Wenger geleitete TSG soll 63 Spieler der WM analysieren und dabei taktische Trends aufzeigen.

Vor Beginn der Weltmeisterschaft lässt Klinsmann auch mit einem ungewöhnlichen Tipp aufhorchen. „Mein Favorit ist Boca Juniors“, so der 60-Jährige gegenüber Sky. Die südamerikanischen Vereine sind im Rhythmus und hätten damit einen Vorteil gegenüber den europäischen Giganten wie Real Madrid, Bayern München oder PSG.