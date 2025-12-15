Sieben Tore, vier Rote: Wahnsinns-Spiel eskaliert völlig

Am Sonntag eskalierte das Spiel zwischen Auxerre und Lille komplett.

Frankreich. Das Ligue-1-Duell zwischen AJ Auxerre und dem OSC Lille entwickelte sich am Sonntag zu einem völlig eskalierenden Fußball-Spektakel. In einem Spiel mit sieben Toren und vier Platzverweisen behielt Lille am Ende knapp mit 4:3 die Oberhand und feierte damit den vierten Liga-Sieg in Serie.

© APA/AFP/ARNAUD FINISTRE

Die Gäste aus Lille starteten besser in die Partie und gingen früh durch einen Linksschuss von Hreidarsson in Führung (9.). Kurz vor der Pause sah Nathan Ngoy in der 38. Minute die Rote Karte, Lille musste fortan in Unterzahl agieren. Nach dem Seitenwechsel nutzte Auxerre den Vorteil und glich durch einen Kopfball von Lassina Sinayoko aus (57.). Nur drei Minuten später stellte Clement Akpa mit einer Gelb-Roten Karte die personelle Gleichzahl wieder her.

Das Spiel nahm weiter an Intensität zu. Der eingewechselte Chancel Mbemba unterlief ein Eigentor (66.), womit Auxerre erstmals führte. Lille antwortete jedoch prompt: Ex-Schalker Nabil Bentaleb traf aus der Distanz zum 2:2 (77.). Erneut nur drei Minuten später brachte Soriba Diaoune Lille wieder in Front. Doch auch diese Führung hielt nicht lange, Sinayoko verwandelte einen Strafstoß zum 3:3 (83.).

Den Schlusspunkt setzte Benjamin André per Kopf nach einer Ecke zum 4:3 für Lille. In der hitzigen Schlussphase flogen mit Romain Perraud und Oussama El Azzouzi zwei weitere Spieler vom Platz. Mit neun gegen neun überstand Lille auch die letzte Auxerre-Chance und blieb dem Spitzenduo aus Lens und Paris Saint-Germain dicht auf den Fersen.