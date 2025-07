Anna Netrebko begeistert die Fans als sexy Cyborg

Glamour trifft große Oper: Superstar Anna Netrebko sorgt kurz vor ihrem Auftritt in Verdis Nabucco in der Arena di Verona für Aufsehen. Auf Instagram gewährt sie exklusive Einblicke in die Proben – und zeigt sich in einem atemberaubend sexy Cyborg-Kostüm.

Wenn Anna Netrebko auftritt, wird es nicht nur musikalisch, sondern auch optisch spektakulär. Heute Abend, am 17. Juli 2025, steht die Operndiva erneut auf der Bühne der Arena di Verona – diesmal in Verdis Nabucco. Schon im Vorfeld sorgt sie mit einem gewagten Instagram-Auftritt für Aufsehen: In einem futuristischen Cyborg-Kostüm mit tiefem Ausschnitt und metallisch-glänzenden Akzenten zeigt sie sich verführerischer denn je. Mehr lesen: Netrebko zeigt ihren Privatjet - UND: Wer ist der Mann an ihrer Seite?

Opern-Diva Anna Netrebko lässt auf Instagram tief blicken Die Fotos, die Netrebko selbst aus den Proben teilte, könnten glatt aus einem Science-Fiction-Film stammen: In einem schwarz-weißen, grafisch gemusterten Body, dazu ein Lederkorsett, chromfarbene Brustplatten und auffällige blaue Handschuhe, kombiniert mit einer funkelnden Kopfbedeckung – der Look ist provokant, extravagant und ein echter Blickfang. Anna Netrebko begeistert als Cyborg-Lady © Instagram Oper trifft auf Avantgarde-Ästhetik Der Look zeigt: Netrebko liebt die große Bühne – auch abseits des Gesangs. Ihre optische Inszenierung spielt mit Rollenklischees, bricht mit klassischen Opern-Kostümen und verleiht Nabucco eine moderne, fast technoide Bildsprache. Dazu schreibt sie auf Instagram keine Worte – ihre Bilder sprechen für sich: selbstbewusst, kraftvoll, stilvoll. Die 53-jährige Sopranistin zählt nach wie vor zu den gefragtesten Opernstars der Welt. Trotz vieler Diskussionen um ihre Person in den letzten Jahren, bleibt sie eine unverkennbare Größe im Klassikbetrieb – künstlerisch wie medial. Ihr Auftritt in Verona wird mit Spannung erwartet – stimmlich, aber auch wegen der Inszenierung, die offenbar neue Wege geht. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Anna Netrebko (@anna_netrebko_yusi_tiago)

„Nabucco“ in Verona – ein Sommerhighlight Die Arena di Verona ist einer der traditionsreichsten Opernspielorte Europas. Nabucco, Giuseppe Verdis frühes Meisterwerk, steht regelmäßig auf dem Programm und gilt als Publikumsmagnet. Die Rolle der Abigaille, die Netrebko heute Abend singt, ist eine der anspruchsvollsten im dramatischen Sopranfach – und Netrebko meistert sie mit Bravour. Ob Opernliebhaber oder Modebeobachter: Anna Netrebko zieht alle Blicke auf sich – mit Stimme, Stil und einem Faible für das Außergewöhnliche. Das heutige Konzert verspricht nicht nur musikalisch, sondern auch visuell ein Ereignis der Extraklasse zu werden.