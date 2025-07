Netrebko zeigt ihren Privatjet - UND: Wer ist der Mann an ihrer Seite?

Die Operndiva lebt einen luxuriösen Lifestyle, den sie auch immer wieder gerne in den sozialen Medien zur Schau stellt.

Nicht nur auf der Bühne zieht sie alle Blicke auf sich – auch abseits des Rampenlichts versteht es Anna Netrebko, glanzvoll zu inszenieren. Bei den traditionsreichen Chorégies d’Orange in Südfrankreich feierte die weltberühmte Sopranistin einen weiteren Triumph: In Verdis Il Trovatore brillierte sie als Leonora – mit stimmlicher Wucht, großer Geste und souveräner Bühnenpräsenz.

Exklusive Einblicke

Doch nicht nur musikalisch sorgte die Diva für Aufsehen. Auf Instagram gewährte Netrebko ihren Followern exklusive Einblicke in das Leben jenseits des Vorhangs – und ließ dabei keinen Zweifel daran, dass sie auch privat auf höchsten Komfort setzt.

So reiste die Opernikone im Privatjet an – begleitet von ihrem langjährigen Manager Miguel Esteban. In einem kurzen Video zeigt sie das Innere des luxuriösen Jets: helle Ledercouches, weiche Decken, stilvolles Interieur – eher Salon als Flugzeugkabine. Die Sängerin wirkt entspannt, plaudert, lächelt in die Kamera, während das Jet-Set-Leben über den Wolken an ihr vorbeizieht.

Das Innere des Privatjets lädt zum Verweilen ein. © Instagram

Anna Netrebko bleibt damit, was sie seit Jahren verkörpert: eine Diva von Welt, die den großen Auftritt ebenso beherrscht wie den diskreten Luxus. In Orange vereinte sie einmal mehr beides – Kunst und Glamour in perfektem Gleichklang.

Wer ist Miguel Esteban?

Der Mann, der mit Anna Netrebko im Privatjet unterwegs ist, heißt Miguel Esteban. Er ist ihr langjähriger Manager und enger Vertrauter. Esteban begleitet Netrebko oft zu internationalen Engagements, organisiert ihre Auftritte und sorgt dafür, dass rund um die Diva alles reibungslos läuft – auf der Bühne ebenso wie im Hintergrund.

Anna Netrebko und ihr Manager Miguel Esteban. © Instagram

Privat wird immer wieder darüber spekuliert, ob die beiden auch abseits des Berufslebens eng verbunden sind. Offiziell aber ist Miguel Esteban ihr Manager – und ein fixer Bestandteil in Netrebkos beruflichem Umfeld.